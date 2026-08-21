पीलीभीत की रेशमा का वीडियो वायरल: 'कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल कैसे जाऊं?' - अधिकारियों से पूछा तीखा सवाल
पीलीभीत की 13 वर्षीय छात्रा रेशमा ने खराब सड़क के कारण स्कूल जाने में हो रही परेशानी को लेकर एक वीडियो वायरल किया है। उसने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
HighLights
वीडियो प्रसारित कर सड़क मरम्मत की मांग, जमीनी हकीकत दिखाने के साथ मांगी जवाबदेही
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। इंटरनेट मीडिया के जरिए खड़ा हुआ जेन-जी आंदोलन अब तराई में भी पनपने लगा है। छोटे-छोटे बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। वे मासूमियत के साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञ रहकर अपने क्षेत्रों की समस्याओं को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर निस्तारण की मांग करने लगे हैं।
इस आंदोलन से प्रेरित होकर जिले के सीमावर्ती गांव में रहने वाली छात्रा रेशमा ने भी अपनी मांग रखी है। उसने शिक्षा में रोड़ा बन रही अपने गांव की बदहाल सड़क को दिखाते जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से समस्या के निस्तारण की मांग की है।
बीते दिनों दिल्ली में हुए जेन-जी आंदोलन में युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर लगभग 36 दिनों तक आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान युवाओं के रवैये पर तमाम सवालिया निशान भी खड़े हुए थे।
आंदोलन में शामिल कुछ युवाओं की भाषा शैली को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन शायद ये आंदोलन सुदूर क्षेत्रों के युवाओं के भीतर तक मूलभूत सुविधाओं की समझ लेकर आया है। बीते कुछ दिनों से तमाम वीडियो इंटरनेट मीडिया पटलों पर प्रसारित हो रहे हैं।
इन वीडियो के माध्यम से युवा अपने अपने इलाकों में होने वाली समस्याओं या फिर मूलभूत सुविधाओं के अभाव को उजागर कर रहे हैं। अधिकांश युवा बड़ी ही शालीनता से अपनी मांगों को सामने रख उनके निस्तारण की मांग कर रहे हैं।
इन युवाओं को स्थानीय लोगों को भी काफी सहयोग मिल रहा है। एक ऐसा ही वीडियो जिले के इंडो-नेपाल बार्डर पर स्थित कलीनगर तहसील क्षेत्र के पुरैना तालुके महाराजपुर गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय की 13 वर्षीय छात्रा रेशमा ने इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम वाल पर एक मिनट 18 सेकेंड की वीडियो प्रसारित की है।
वीडियो के माध्यम से रेशमा ने बताया कि उसके गांव में सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों को स्कूल आने-जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हालत में बार-बार गुहार लगाने के बाद भी कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा है।
उसका कहना है कि अगर हम स्कूल नहीं जा पाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? आगे कैसे बढ़ेंगे? सड़क पर बाइक चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वर्षा के कारण सड़क पर कीचड़ है। इस खराब रास्ते के कारण हमारी स्कूल बस हमारे घर तक भी नहीं आ पा रही है। हमें बहुत दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है।
जनप्रतिनिधि और प्रशासन से मेरी अपील है कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करवाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इस वीडियो को इतना प्रसारित करें कि हमारी आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच सके। रेशमा की ओर से प्रसारित किए गए वीडियो को अब तक हजारों लोग देख व साझा कर चुके हैं।
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