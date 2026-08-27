कलयुगी बेटे की हैवानियत: पीलीभीत में पैसों के लिए मां का किया कत्ल, पिता को फंसाने के लिए छत से फेंकी लाश

संवाद सहयोगी, बीसलपुर (पीलीभीत)। नौ महीने कोख में रखकर असहनीय पीड़ा बर्दाश्त कर बेटे को जन्म दिया। खुद भूखी रह लीं, लेकिन बेटे की खुशियाें में कमी नहीं होने दीं। सर्दी, गर्मी और वर्षा में सीने लगाकर रखा, क्योंकि लाडला बेटा था।

मां अक्सर कहती थीं कि यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मेरी मृत्यु के बाद मुखाग्नि देगा, लेकिन वह यह नहीं जानती थीं कि कागज के चंद नोटों की वजह से वह बेटा ही हत्या कर देगा। लेकिन नशे के आदी एक बेटे ने रुपयों को लेकर अपनी मां को गला दबाकर मार डाला।

मां की हत्या में पिता को फंसाने के लिए आरोपित ने छत से शव को फेंक दिया और पिता पर हत्या करने का आरोप लगाया। मामले का राजफाश होने पर आरोपित पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्तों की मर्यादा तार-तार सामाजिक रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला यह मामला थाना क्षेत्र के ग्राम नसरुल्लापुर में बुधवार रात को हुआ। ग्राम नसरुल्लापुर निवासी रामप्रताप गंगवार का बेटा विकास गंगवार शराब पीने के साथ ही अन्य नशों का आदी है। लगभग 15 दिन पूर्व उसके पिता रामप्रताप ने अपनी दो बीघा जमीन करीब 7.30 लाख रुपये में बेची थी। जमीन बिक्री की इसी रकम को लेकर परिवार में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार शाम करीब 10 बजे विकास ने अपनी मां सुनीता देवी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे।

मां ने रुपये देने से इन्कार कर दिया, जिस पर विकास आपा खो बैठा और उसने मां के साथ मारपीट करते हुए गला दबाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित ने पिता को फंसाने के लिए मां के शव को छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद वह गांव में जाकर स्वजन को बताने लगा कि उसके पिता ने मां की हत्या कर दी है।