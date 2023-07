Pilibbhit News उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे पर बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने ईको कार में सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार सात लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना करने वाला चालक अपना ट्रक लेकर फरार हो गया है।

पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा: ट्रक ने ईको कार को मारी टक्कर, ड्राइवर की टांग कटी; 7 लोग घायल

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे पर बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने ईको कार में सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार सात लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना करने वाला चालक अपना ट्रक लेकर फरार हो गया है। बुधवार को सुबह घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव दिलावरपुर निवासी धर्मवीर, राजेश्वरी देवी, फूलमती, अनीता तथा साथ में दो बच्चों को लेकर ईको कार में सवार होकर पीलीभीत आ रहे थे। रास्ते में पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे पर गजरौला थाना क्षेत्र में कटना नदी पुल के समीप बजरी भरा ट्रक पूरनपुर की ओर जा रहा था। ट्रक ने ईको कार को मारी टक्कर तेज रफ्तार ट्रक ने ईको कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार सभी लोग घायल हो गए। कार चालक का पैर कट गया और वह बेहोश हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही गजरौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी एंबुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बताते हैं कि कार में सवार लोग जिला कारागार में निरुद्ध एक बंदी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में यह हादसा हो गया। कार का चालक बेहोश होने के कारण उसका नाम, पता अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। गजरौला के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रभाष चंद्र के अनुसार दुर्घटना करने वाले ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। घायलों की ओर से तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी लिखकर आगे की कार्रवाई होगी।

