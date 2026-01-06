Language
    याैन शोषण के आरोपी डॉक्टर के पैतृक मकान पीलीभीत में लखनऊ पुलिस का छापा, इनाम के साथ जारी हो चुका है गैर-जमानती वारंट

    By Vaibhav Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:30 PM (IST)

    लखनऊ पुलिस ने यौन शोषण और जबरन मतांतरण के आरोपी डॉ. रमीज मलिक के पैतृक घर पीलीभीत के न्यूरिया में छापा मारा। केजीएमयू की छात्रा ने डॉ. मलिक पर शादी का ...और पढ़ें

    लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से फरार डॉ. रमीज मलिक।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से फरार डॉ. रमीज मलिक पर छात्रा ने यौन शोषण और जबरन मतांतरण करने के लगे आरोपों को लेकर लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को आरोपित डॉक्टर के पैतृक मकान पर न्यूरिया में छापेमारी की। आरोपी डाक्टर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है और उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट भी जारी हो चुका है।

    डॉक्टर पर लखनऊ की चौक कोतवाली के केजीएमयू में अध्ययनरत एक छात्रा ने डा. रमीज मलिक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने और बाद में शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही डॉक्टर फरार चल रहा हैं।

    मंगलवार को लखनऊ की चौक कोतवाली के उपनिरीक्षक तेज कुमार शुक्ला के नेतृत्व में आई पुलिस टीम ने न्यूरिया पुलिस के साथ मिलकर कस्बे के मुहल्ला ठाकुरद्वारा स्थित डाक्टर के पैतृक घर पर छापा मारा। हालांकि, आरोपित वहां नहीं मिला। पुलिस ने घर पर मौजूद एक युवक को थाने बुलाकर घंटों पूछताछ की।

    पूछताछ में पता चला कि आरोपित डॉ. का पिता सलीमुद्दीन वर्तमान में उत्तराखंड के खटीमा में रहकर मेडिकल रिप्रजेंटेटिव का कार्य करता हैं। यह भी जानकारी सामने आई कि जिस मकान पर छापा मारा गया, उसे कथित तौर पर पहले ही दान किया जा चुका है।

    थाना प्रभारी न्यूरिया सुभाष मावी ने बताया कि लखनऊ पुलिस की टीम आरोपित के घर पहुंची थी, मकान में मिले युवक से पूछताछ की गई है। टीम वापस लौट गई है।