संवाद सूत्र, दियोरिया। थाना दियोरिया कला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 15 साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, थाना दियोरिया कला क्षेत्र के ग्राम बिहारीपुर हीरा निवासी रामस्नेही पर वर्ष 2008 में हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा संख्या 318/08, धारा 147, 148, 149, 302, 201 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे अभियुक्त फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। बताया गया कि लंबे समय से पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार प्रयासरत थी।