Pilibhit: बाघ ने घर में घुसकर गाय को मार डाला, शोर शराबा करने पर छोड़कर भागा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत: मंगलवार की रात्रि बाघ ने रानीगंज निवासी लालता प्रसाद को खेत में मार डाला था। इसी घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर पुरैनी दीप नगर गांव में जंगल से कुछ ही दूरी पर बुधवार की रात्रि एक घर में घुसकर बाघ ने गाय को मार डाला। रात्रि में ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। माधोटांडा क्षेत्र के गांव पुरैनी दीपनगर निवासी तारा सिंह का घर जंगल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके घर भी खुला हुआ है। बाघ ने गाय पर किया हमला बुधवार की देर रात्रि तारा सिंह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। तभी रात्रि दो बजे जंगल से निकलकर एक बाघ उनके घर में घुस गया। घर में रस्सी से बंधी हुई एक गाय को बाघ ने दबोच लिया। पशुशाला में बंधे हुए अन्य पशु बाघ को देखकर चीखने लगे। शोर सुनकर परिवार के लोग भी जाग गए। उन्होंने भी बाघ को देखकर शोर शराबा प्रारंभ कर दिया। तभी बाघ गाय को छोड़कर भाग गया। लेकिन बाघ के हमले से गाय की मृत्यु हो गई। रात्रि में ही ग्रामीण एकत्रित हो गए और वन विभाग को सूचना दी। सामाजिक वानिकी के रेंजर कपिल कुमार टीम के साथ रात्रि में ही मौके पर पहुंच गए। एक दिन पूर्व रानीगंज निवासी लालता प्रसाद को खेत में बाघ ने मार डाला था। रानीगंज और पुरैनी दीपनगर गांव पास पास बसे हुए हैं। इलाके में दहशत का माहौल लालता प्रसाद की घटना और पुरैनी दीपनगर में गाय मारने की घटना दोनों की दूरी मात्र एक किलोमीटर है। बाघ की दस्तक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीण देर शाम से ही घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इलाका जंगल के किनारे बसा हुआ है। खेतों के अलावा घर भी जंगल किनारे स्थित है। ऐसे में बाघ का खतरा सता रहा है। रेंजर कपिल कुमार का कहना है कि दोनों घटनास्थल की अधिक दूरी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दोनों घटनाएं करने वाला एक ही बाघ है। फिलहाल लोकेशन ट्रेस की जा रही है।

