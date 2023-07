UP News: छत के कुंडे में फंदे से लटका मिला महिला का शव, जमीन पर बिलखता रहा नवजात; ससुराल वाले फरार

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक महिला का शव उसकी ससुराल में छत के कुंडे में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। कमरे में युवती का सात दिन पहले जन्मा बच्चा बिलख रहा था और ससुराल वाले फरार मिले।सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

छत के कुंडे में फंदे से लटका मिला महिला का शव, जमीन पर बिलखता रहा नवजात; ससुराल वाले फरार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक महिला का शव उसकी ससुराल में छत के कुंडे में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। कमरे में युवती का सात दिन पहले जन्मा बच्चा बिलख रहा था और ससुराल वाले फरार मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। डेढ़ साल पहले हुई थी शादी बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव गंगुवापुर निवासी श्रीपाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उन्होंने अपनी बेटी प्रीति का विवाह करीब डेढ़ साल पहले गांव नीबाडांडी निवासी अजय कुमार के पुत्र मुकेश के साथ की थी। उसके बाद दहेज के लेन-देन को लेकर कहासुनी होती रही। सात दिन पूर्व प्रीति के पहले बच्चे का जन्म हुआ था। बच्चे के जन्म के बाद छोछक को लेकर बेटी की ससुराल वालों से कहासुनी हो गई थी। छोछक मन मुताबिक नहीं मिलने से नाराज ससुराल वालों ने प्रीति के साथ मारपीट की। रविवार को सुबह एक रिश्तेदार ने फोन पर सूचना दी कि प्रीति को फांसी लगा दी गई है। हत्या का आरोप आरोप लगाया कि बेटी को उसके पति मुकेश, ससुर अजय व सास ने मिलकर मार डाला। जब वह परिवार के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे तो उसका बच्चा बिलख रहा था और ससुराल के लोग फरार हैं। थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। जो तहरीर मिली है, उसके अनुसार आरोपितों पर दहेज हत्या की प्राथमिकी लिखकर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Abhishek Pandey