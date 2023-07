Pilibhit News: कमरे में मृत पाए गए सहायक चकबंदी अधिकारी, पीएम रिपोर्ट से होगा मौत के कारणों का खुलासा

शहर में किराए के आवास में रहने वाले सहायक चकबंदी अधिकारी अपने कमरे में मृत पाए गए। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही मृतक सहायक चकबंदी अधिकारी के स्वजन को फोन करके जानकारी दी। सहायक चकबंदी अधिकारी त्रिलोक सिंह राणा पूरनपुर तहसील में तैनात थे। वह शहर की बल्लभ नगर कालोनी में स्थित प्रदीप गुप्ता के मकान में किराए पर अकेले रहते थे।

कमरे में मृत पाए गए सहायक चकबंदी अधिकारी, पीएम रिपोर्ट से होगा मौत के कारणों का खुलासा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : शहर में किराए के आवास में रहने वाले सहायक चकबंदी अधिकारी अपने कमरे में मृत पाए गए। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही मृतक सहायक चकबंदी अधिकारी के स्वजन को फोन करके जानकारी दी। सहायक चकबंदी अधिकारी त्रिलोक सिंह राणा पूरनपुर तहसील में तैनात थे। वह शहर की बल्लभ नगर कालोनी में स्थित प्रदीप गुप्ता के मकान में किराए पर अकेले रहते थे। पुलिस ने शूरू की जांच मूल रूप से उत्तराखंड के जिला चमोली के निवासी राणा का परिवार हरियाणा में रहता है। साथ ही कुछ स्वजन बरेली में भी रहते हैं। मंगलवार को सुबह जब काफी देर तक राणा अपने कमरे से नहीं निकले तो मकान मालिक ने जाकर देखा तो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तब मकान मालिक ने उनके स्वजन को फोन पर सूचना दी। साथ ही सुनगढ़ी थाने में भी फोन करके बताया। इसके कुछ ही देर बाद सुनगढ़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह के अनुसार, सहायक चकबंदी अधिकारी की मृत्यु कैसे हुई, यह शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मृतक सहायक चकबंदी अधिकारी का परिवार वर्तमान में हरियाणा में रह रहा है। उनके कुछ रिश्तेदार बरेली में रहते हैं, जिनको सूचना दे दी गई है। स्वजन के यहां आने के बाद मामले के बाबत और जानकारी मिल सकेगी।

Edited By: Abhishek Pandey