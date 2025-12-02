एनजीटी नियमों का उल्लंघन: पीलीभीत में कूड़े के ढेर से जहरीला धुआं, प्रदूषण नियंत्रण पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ते देखना है तो, पीलीभीत आइए। यहां कचरे के ढेर में आग लगाकर हवा में जहर घोला जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन को इस ओर देखने की फुर्सत हीं नहीं मिल रही है। हाल यह है कि रात और दिन कूड़े से धुंआ निकल रहा है। हालांकि, शहर से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए केंद्र भी बनाया गया है।

कर्मचारी कूड़े वहां न पहुंचाकर शहर के फिलखाना मुहल्ले के कब्रिरस्तान के पास प्लाट में डालकर आग लगा रहे है। ऐसे में निकालने वाले धुंए से मुहल्ला के लोग बीमार हो रहे है। नगर पालिका के मुहल्ला फीलखाना के कबिरस्तान के पास प्लाट को नगर पालिका के कर्मचारियों ने डलाव घर बना दिया है। शहर से निकलने वाले कूड़े को कर्मचारी कूड़ा निस्तारण के लिए लगाएं गए केंद्र पर नहीं पहुंचा रहे है।

वह अपनी सुविधा के लिए ठेलियों और अन्य वाहनों में भरकर वहां पर डाल रहे है। मुहल्ले के लोगों ने बताया कि करीब दो साल से कर्मचारी कूड़े को प्लाट में डाल रहे है। सुबह को वह डाल कर जाते, रात में उस कूड़े में आग लगा देते है। इससे उठने वाला धुंआ उनके घरों में भर जा रहा है। रविवार को धुंआ इतना था कि घरों में दम घुटने लगा था।