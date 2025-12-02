Language
    एनजीटी नियमों का उल्लंघन: पीलीभीत में कूड़े के ढेर से जहरीला धुआं, प्रदूषण नियंत्रण पर उठे सवाल

    By Vaibhav Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    पीलीभीत में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ कचरे के ढेरों में आग लगाकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण फिलखाना मुहल्ले के कब्रिस्तान के पास कूड़ा जलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग बीमार हो रहे हैं। निवासियों ने शिकायत की है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ईओ संजीव कुमार ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    पीलीभीत शहर के फीलखाना मुहल्ले में लगे कूड़े के ढेर से निकलता धुआं। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ते देखना है तो, पीलीभीत आइए। यहां कचरे के ढेर में आग लगाकर हवा में जहर घोला जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन को इस ओर देखने की फुर्सत हीं नहीं मिल रही है। हाल यह है कि रात और दिन कूड़े से धुंआ निकल रहा है। हालांकि, शहर से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए केंद्र भी बनाया गया है।

    कर्मचारी कूड़े वहां न पहुंचाकर शहर के फिलखाना मुहल्ले के कब्रिरस्तान के पास प्लाट में डालकर आग लगा रहे है। ऐसे में निकालने वाले धुंए से मुहल्ला के लोग बीमार हो रहे है। नगर पालिका के मुहल्ला फीलखाना के कबिरस्तान के पास प्लाट को नगर पालिका के कर्मचारियों ने डलाव घर बना दिया है। शहर से निकलने वाले कूड़े को कर्मचारी कूड़ा निस्तारण के लिए लगाएं गए केंद्र पर नहीं पहुंचा रहे है।

    वह अपनी सुविधा के लिए ठेलियों और अन्य वाहनों में भरकर वहां पर डाल रहे है। मुहल्ले के लोगों ने बताया कि करीब दो साल से कर्मचारी कूड़े को प्लाट में डाल रहे है। सुबह को वह डाल कर जाते, रात में उस कूड़े में आग लगा देते है। इससे उठने वाला धुंआ उनके घरों में भर जा रहा है। रविवार को धुंआ इतना था कि घरों में दम घुटने लगा था।

    उन्होंने बताया सबसे अधिक समस्या बुजुर्गों के लिए हो रही है। उनका आरोप है मुहल्ले के एक प्लाट मालिक से सुविधा शुल्क लेकर कर्मचारी प्लाट पाटने के लिए कूड़ा वहां डाल कर उसमें आग लगा रहे है। उन्होंने बताया कि कूड़े के ढेर लगने की नगर पालिका के सफाई विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई। लेकिन उनकी अभी तक समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

     

    मुहल्ले में कर्मचारियों के द्वारा कूड़े डाले जाने की जानकारी मिली है। निरीक्षण किया जा रहा है। संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

    - संजीव कुमार, ईओ, नगर पालिका परिषद पीलीभीत


