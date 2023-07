Pilibhit : खेत में किसानों के साथ धान की रोपाई करते दिखे राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार; देखें वीडियो

यह वीडियो राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के पैतृक गांव कुकरीखेड़ा का बताया जा रहा है। राज्यमंत्री अपने कुछ समर्थकों के साथ गुरुवार को कुकरीखेड़ा गांव स्थित अपने खेतों में धान की रोपाई का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान पानी से लबालब खेत में राज्यमंत्री भी धान की पौध लगाने लगे। राज्यमंत्री खेती किसानी पृष्ठिभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

Pilibhit : राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार खेत में पहुंचे धान की रोपाई करने; देखें वीडियो

Your browser does not support the audio element.

पीलीभीत : बरसात के मौसम में काश्तकार धान की रोपाई करने में जुटे हैं। राजनीतिक लोगों में भी धान की रोपाई करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का हरियाणा के सोनीपत जिले में धान की रोपाई करते वीडियो प्रसारित हुआ था। राजनीतिक लोगों में भी धान की रोपाई करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी का हरियाणा के सोनीपत जिले में धान की रोपाई करते वीडियो प्रसारित हुआ था। अब गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार भी धान की रोपाई करते दिखाई दे रहे हैं। pic.twitter.com/A0CBZ4e8Zq July 14, 2023 अब गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार भी धान की रोपाई करते दिखाई दे रहे हैं। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। राज्यमंत्री के समर्थक नरेंद्र सिंह गंगवार ने यह वीडियो फेसबुक रील के जरिये अपलोड किया है। जिसके बैकग्राउंड में... सुन रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों में दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती...देशभक्ति से परिपूर्ण गीत सुनाई दे रहा है। प्रसारित वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह वीडियो राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के पैतृक गांव कुकरीखेड़ा का बताया जा रहा है। राज्यमंत्री अपने कुछ समर्थकों के साथ गुरुवार को कुकरीखेड़ा गांव स्थित अपने खेतों में धान की रोपाई का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान पानी से लबालब खेत में राज्यमंत्री भी धान की पौध लगाने लगे। राज्यमंत्री खेती किसानी पृष्ठिभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

Edited By: Mohammed Ammar