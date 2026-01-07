'मैं परेशान हूँ, अब इतना पैसा नहीं है'...युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, दो लोगों पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
पीलीभीत में एक युवक ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसने जान देने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने दो लोगों पर ईंट भट्ठे के लिए मजदूर दिल
संवाद सहयोगी, जागरण पीलीभीत। प्रताड़ना से तंग आकर फंदे पर लटकने वाले युवक का आत्महत्या करने से कुछ देर पहले बनाया गया वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है।
वीडियो में युवक कुछ लोगों पर ईंट भट्ठे पर पथाई कराने के लिए मजदूर दिलाने के नाम पर उससे लाखों रुपये लेने की बात कह रहा है। रुपये लेने के बाद भी न मजदूर दिलाने की बात कहकर परेशान होना बता रहा है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव सूफीनगर निवासी बहार अहमद के आत्महत्या करने के मामले में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से नया मोड़ आ गया है। युवक वीडियो में कह रहा है कि उसके साथ दो लोगों ने धोखाधड़ी की है। उसने ईंट भट्ठे पर ठेकेदारी की थी।
दोनों ने उससे मजदूर दिलाना बताकर रुपये ले लिए। भट्ठे पर ले जाने के दौरान मजदूरों ने रुपये न मिलने की जानकारी दी, जबकि उससे नौ लाख रुपये ले लिए गए। कुछ रुपये फोन पर और कुछ रुपये कैश दिए गए। उसने भट्ठा स्वामी से रुपये लिए थे और अपने पास से भी दिए थे।
भट्ठा मालिक फोन कर रहा है। जिन दो व्यक्तियों ने पैसे लिए उन्होंने मजदूर उसके साथ जाने की हामी भरी थी लेकिन कोई मजदूर नहीं गया। रुपये लेने की बात मुहल्ले और गांव के वालों भी जानते हैं।
फोन में भी इसकी डिटेल है। काफी बुरी तरह से फंस गया हूं। मेरा नौ लाख रुपये लेकर बैठ गए हैं। परेशान होने के साथ गरीब हूं। अब इतना पैसा नहीं ला सकता।
उधर इस मामले में पुलिस ने दो लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी लिखी हुई है जिसकी पड़ताल की जा रही है।
