'मैं परेशान हूँ, अब इतना पैसा नहीं है'...युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, दो लोगों पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

संवाद सहयोगी, जागरण पीलीभीत। प्रताड़ना से तंग आकर फंदे पर लटकने वाले युवक का आत्महत्या करने से कुछ देर पहले बनाया गया वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में युवक कुछ लोगों पर ईंट भट्ठे पर पथाई कराने के लिए मजदूर दिलाने के नाम पर उससे लाखों रुपये लेने की बात कह रहा है। रुपये लेने के बाद भी न मजदूर दिलाने की बात कहकर परेशान होना बता रहा है।

कोतवाली क्षेत्र के गांव सूफीनगर निवासी बहार अहमद के आत्महत्या करने के मामले में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से नया मोड़ आ गया है। युवक वीडियो में कह रहा है कि उसके साथ दो लोगों ने धोखाधड़ी की है। उसने ईंट भट्ठे पर ठेकेदारी की थी।