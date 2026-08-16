पीलीभीत में विदेश भेजने के नाम पर शख्स के साथ 5.10 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

संवाद सूत्र, पीलीभीत। माधोटांडा थाना क्षेत्र के गुलड़िया मझरा बलकरनपुर निवासी एक व्यक्ति ने बेटे को लंदन भेजने के नाम पर 5.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दलवीर सिंह पुलिस अधीक्षक को बताया कि वह अपने पुत्र अमरदीप सिंह को विदेश भेजना चाहता था। इसी सिलसिले में उसकी बातचीत राज भार्गव से हुई। राज भार्गव ने अमरदीप को खिलाड़ियों के रूप में लंदन भेजने का भरोसा दिलाया। इसके बाद अलग-अलग तारीखों में बैंक खाते और नगद के माध्यम से कुल 5.10 लाख रुपये लिए गए।

चार फरवरी 2025 को आरोपित ने अमरदीप को टिकट कराकर मुंबई भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद कथित तौर पर तीन लाख रुपये और लाने का दबाव बनाया गया। पीड़ित ने लंदन भेजने की उम्मीद में तीन लाख रुपये नगद दिए, लेकिन इसके बावजूद अमरदीप लंदन नहीं जा सका और किसी तरह वापस घर लौट आया।