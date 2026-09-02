'इसे भी पत्नी मानकर साथ रखो...' पति की ज़िद से टूटी महिला, जहर खाकर दी जान; अब दोनों पहुंचे सलाखों के पीछे

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। जहानाबाद क्षेत्र के गांव सैंजना आरोपित महेश कुमार और प्रेमिका गायत्री देवी निवासी सैंजना के विरुद्ध 15 अगस्त गंगाराम निवासी मिलक बननपुरी थाना हाफिजगंज जिला बरेली ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

बताया था कि उनकी बेटी सोमवती का विवाह 15-16 वर्ष पूर्व महेश कुमार के साथ हुआ था। दंपती के दो बच्चे हैं। पिछले छह माह से महेश का गांव की ही विवाहित महिला गायत्री देवी से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

दोनों गांव छोड़कर रुद्रपुर चले गए थे और पति-पत्नी के रूप में रहने लगे थे। आठ अगस्त को महेश गायत्री को लेकर घर सैंजना पहुंचा। घर में उसकी पत्नी सोमवती पहले से रह रही थी।

आरोप है कि महेश पत्नी पर गायत्री को स्वीकार करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। वादी ने दामाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ।

आरोप था कि महेश के भाई कृष्णपाल, बहन कुसुम पत्नी पप्पू और बहनोई पप्पू पुत्र बाबूराम निवासी कुंवरपुर तुलसी पट्टी थाना वजीरगंज जिला बरेली भी सोमवती को प्रताड़ित करते थे।

इसी प्रताड़ना से तंग आकर सोमवती ने 14 अगस्त की सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन उसे नवाबगंज के आर्य अस्पताल ले गए, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर छह लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना उप निरीक्षक विवेक कुमार कर रहे हैं। पूछताछ में महेश ने प्रेम प्रसंग की बात स्वीकार की है। दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।