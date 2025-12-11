गोकशी के विरोध पर किसान की हत्या में चार भाइयों समेत पांच को उम्रकैद, 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पूरनपुर क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व गोकशी करने से रोकने पर वकील खां की हत्या करने वाले चार भाई शाहिद खां, राशिद, आरिफ व वाजिद के साथ ही शहीदा उफ्र शहीद खां को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने निर्णय सुनाते हुए दो अन्य दोषी खालिद व आसिफ को भी तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा दी। दोषियों ने राइफल, बंदूकों व तमंचों से दिनदहाड़े गोलियां चलाई थीं। दो ग्रामीण बीच-बचाव करने आए तो उन्हें भी घायल कर दिया था। इसके अलावा आरोपितों के विरुद्ध अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया।

ढका गांव में रहने वाला शहीद खां उर्फ शहीदा सुनसान क्षेत्रों में गोहत्या कर मांस की तस्करी करता था। जनवरी 2015 में भी उसने ऐसा किया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शहीदा के साथी चार भाई साजिद, राशिद, आरिफ व वाजिद को शक था कि पड़ोसी वकील खां ने मुखबिरी की।

कुछ समय बाद शहीद खां जमानत पर छूटा तो वह भी वकील खां को धमकाने लगा था कि परिणाम भुगतना होगा। वकील खां की पत्नी शाहबुन्निशा के अनुसार, 24 जून 2015 को भी शहीद खां गन्ने के खेत में गाय काटने की तैयारी कर रहा था। इसकी जानकारी होने पर वकील खां ने आपत्ति जताई तो शहीदा ने मारपीट की।

इसके बाद दोपहर 12.30 बजे शहीदा और उसके साथी राशिद, आरिफ, शाहिद, वाजिद लाइसेंसी राइफल, बंदूक व तमंचा लेकर घर में घुस आए। शोर शराबा सुनकर वकील खां के बड़े भाई अकील खां हमलावरों को शांत करने आए तो उन्हें भी पीटा। इसके बाद शहीद व अन्य हमलावरों ने वकील खां को घर से सड़क पर खींचा, फिर ताबड़तोड़ गोलियां मार दीं। इस बीच अतीक व मोहम्मद नूर ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो वे भी घायल हो गए।

पुलिस की विवेचना में पता चला कि शहीद खां व उसके साथियों के साथ खालिद व आसिफ भी था। इन सातों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता नंदन बाबू गंगवार ने बताया कि घटना की प्रत्यक्षदर्शी शाहबुन्निशा और घायल हुए नूर मोहम्मद, अतीक एवं कुछ अन्य ग्रामीणों को गवाह बनाया गया था।