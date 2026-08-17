बाघों के खौफ से गन्ने के खेतों को ठिकाना बना रहे तेंदुए, किसानों के लिए राहत भी और आफत भी
तेंदुए बाघों के डर से पीलीभीत के आबादी वाले इलाकों और गन्ने के खेतों में ठिकाना बना रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि, ...और पढ़ें
HighLights
विशेषज्ञ बोले- ग्रामीणों को अधिक सतर्कता के साथ रहने की जरूरत
खेतों में अकेले नहीं समूहों में जाए, रात में घर के बाहर करें रोशनी
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में आबादी और गन्ने के खेतों के आस-पास तेंदुओं की चहलकदमी अब आम बात हो गई है। पीटीआर में बाघों की बढ़ती संख्या और उनके खौफ के कारण तेंदुए जंगल से बाहर का रुख कर रहे हैं। ये वन्यजीव अब घने जंगल के बजाय इंसानी बस्तियों के निकट स्थित बंद पड़ी इमारतों और गन्ने के खेतों को अपना नया प्राकृतिक वास बना रहे हैं।
वर्तमान में जिले के पूरनपुर, माधोटांडा, बरखेड़ा, बिलसंडा और मझोला समेत तमाम इलाकों में आए दिन तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। आबादी के बीच देखे जा रहे ये तेंदुए भटककर या संयोगवश इंसानी बस्तियों के नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं। आबादी वाले इलाकों में तेंदुओं को आवारा और पालतू पशुओं के रूप में बिना अधिक मेहनत किए आसान शिकार मिल जाता है।
इसके साथ ही बस्तियों के आसपास बहने वाली नदियों, नहरों और पोखरों में उन्हें पीने के लिए पर्याप्त पानी भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वन विभाग के अधिकारियों की मानें तो सीमित संसाधनों के चलते हर तेंदुए को पकड़ना या उसका रेस्क्यू करना संभव नहीं है।
हालांकि, राहत की बात है कि तेंदुओं की लगातार मौजूदगी के बावजूद क्षेत्र में जनहानि का आंकड़ा कम है। आंकडों को देखें तो वर्ष 2014 से अब तक तेंदुओं के हमले में दो मौतें हुई हैं। तेंदुए के हमले में दो बच्चियों ने अपनी जान गंवाई है।
वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि तराई क्षेत्र के लोगों को अब दहशत में रहने के बजाय सतर्कता बरतते हुए इन वन्यजीवों के साथ जीना सीखना होगा। डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि तेंदुओं से सुरक्षित रहने के लिए ग्रामीणों को विशेष सतर्कता अपनानी चाहिए।
खेतों में काम करने जाते समय अकेले न जाकर समूह में निकलें। गन्ने के खेत या झाड़ियों के पास जाते समय खांसते हुए, डंडा बजाते हुए या आपस में बातचीत कर शोर करते हुए जाएं, जिससे इंसानी आहट पाकर तेंदुआ पहले ही दूर चला जाए।
रात के समय घरों के बाहर पर्याप्त रोशनी रखें और अंधेरे में निकलने से बचें। बस्तियों के पास तेंदुओं के आने का मुख्य कारण आसान शिकार की तलाश है। वे अक्सर कुत्तों, बछड़ों और बकरियों को अपना भोजन बनाते हैं।
पालतू पशुओं को बचाने के लिए जरूरी है कि ग्रामीण रात के समय मवेशियों को खुले में न बांधें। उन्हें सुरक्षित बाड़ों या पक्के पशु आश्रयों के अंदर ही रखें। बाड़े के आस-पास मजबूत फेंसिंग लगाएं। रात भर रोशनी का प्रबंध रखें जिससे तेंदुआ वहां आने से डरे।
आवारा पशुओं से फसलों की रखवाली
तेंदुओं की मौजूदगी का एक अन्य पहलू किसानों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद भी साबित हो रहा है। गन्ने व अन्य फसलों में तेंदुओं की चहलकदमी के चलते नीलगाय, जंगली सूअर और छुट्टा पशुओं का आना कम हो गया है।
जो आवारा पशु रात के समय किसानों की फसल बर्बाद कर देते थे। वे अब तेंदुए के डर से खेतों की ओर नहीं आ रहे हैं, जिससे फसलों को प्राकृतिक सुरक्षा मिल रही है। हालांकि, कई बार खेतों में इंसानों से टकराव होने पर संघर्ष की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं।
वर्तमान में वर्षा से वनक्षेत्रों में हुए जलभराव के कारण तेंदुए आबादी के निकट पहुंच रहे हैं। विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। ग्रामीण दहशत में न आएं। ग्रामीणों से अपील है कि वे खेतों पर जाने के दौरान सतर्कता बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- भरत कुमार डीके, डीएफओ, सामाजिक वानिकी
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