पीलीभीत: कजरी निरंजनपुर गोशाला में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, सेहरामऊ उत्तरी के लोगों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए बीते कई दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के बिछाए जाल में फंस गया। कजरी निरंजनपुर स्थित गोशाला परिसर में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ सुरक्षित कैद हो गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह तेंदुआ पिछले लंबे समय से इलाके में सक्रिय था। अक्सर इसे मुख्य सड़कों, रिहायशी आबादी के समीप और खेतों के आसपास घूमते देखा जा रहा था। तेंदुए की लगातार चहलकदमी से ग्रामीणों में भारी खौफ था। किसान खेतों पर काम करने जाने से कतरा रहे थे और शाम ढलते ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर थे।

ग्रामीणों की बार-बार आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम ने रणनीति बनाई और कजरी निरंजनपुर गोशाला में एक पिंजरा स्थापित किया। शिकार की तलाश में गोशाला के पास पहुंचे तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया।

सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को सुरक्षित खुटार रेंज भेज दिया गया है, जहां पशु चिकित्सकों द्वारा उसके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण और उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए तेंदुए को जल्द ही गहरे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके में फैला भय का माहौल अब समाप्त हो गया है।