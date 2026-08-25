पीलीभीत में दर्दनाक हादसा: धान के खेत में खरपतवारनाशी छिड़कते ही किसान बेहोश, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। कीटनाशक छिड़क रहे 30 किसान वीरेंद्र पाल की मृत्यु हो गई। वह धान की फसल में खरपतवारनाशी कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान बेहोश हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव प्यास निवासी वीरेंद्र पाल 22 अगस्त की सुबह अपने धान के खेत पर खरपतवारनाशी छिड़कने के लिए गया था।

दोपहर तक जब वह घर नहीं लौटा तो स्वजन को चिंता हुई। उसे खोजते हुए खेत पर पहुंचे तो वहां वह बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और पास में ही दवा छिड़कने वाली टंकी पड़ी थी।