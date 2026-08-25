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पीलीभीत में दर्दनाक हादसा: धान के खेत में खरपतवारनाशी छिड़कते ही किसान बेहोश, इलाज के दौरान मौत

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM (IST)

पीलीभीत में धान के खेत में खरपतवारनाशी छिड़कते समय किसान वीरेंद्र पाल बेहोश हो गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों को खेत में बेहोश मिले वीरेंद्र को कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका; मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा।

वीरेंद्र का फाइल फोटो। सौ. स्वजन

वीरेंद्र का फाइल फोटो। सौ. स्वजन

HighLights

  1. धान की फसल में खरपतवारनाशी दवा लगाने के दौरान हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। कीटनाशक छिड़क रहे 30 किसान वीरेंद्र पाल की मृत्यु हो गई। वह धान की फसल में खरपतवारनाशी कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान बेहोश हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव प्यास निवासी वीरेंद्र पाल 22 अगस्त की सुबह अपने धान के खेत पर खरपतवारनाशी छिड़कने के लिए गया था।

दोपहर तक जब वह घर नहीं लौटा तो स्वजन को चिंता हुई। उसे खोजते हुए खेत पर पहुंचे तो वहां वह बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और पास में ही दवा छिड़कने वाली टंकी पड़ी थी।

आशंका जताई जा रही है कि दवा छिड़काव के दौरान जहरीली गैस या कीटनाशक के असर से वह बेहोश हो गया। स्वजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहानाबाद पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

वहां से भी हालत में सुधार न होने पर स्वजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां सोमवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की वजह पता हो सकेगी।

कोतवाली प्रभारी जयशंकर सिंह ने बताया कि मृतक के स्वजन से वार्ता की गई। बताया गया कि खेत में दवा का छिड़काव करते समय हादसा हुआ है। आगे की कार्रवाई को किया जा रहा है।

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