देवहा नदी में 55 साल के बुजुर्ग का 2 दिन पुराना शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने जताई डूबने की आशंका
पीलीभीत की देवहा नदी में एक अज्ञात 55 वर्षीय व्यक्ति का दो दिन पुराना शव मिला है। पुलिस ने शव को निकालकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए हैं और प्रथम दृष्टया डूबने की आशंका जताई जा रही है।
HighLights
इंटरनेट मीडिया और आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने की कोशिश
संवाद सूत्र, ललौरीखेड़ा (पीलीभीत)। देवहा नदी पुल के तीसरे खंभे के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में उतराता मिला। पुलिस ने शव को पानी से निकाल लिया है और शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। फारेंसिक टीम भी साक्ष्यों को जुटाने के लिए पहुंची। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण पानी में डूबना बताया जा रहा है।
जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र में बुधवार सुबह देवहा नदी के पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह टहलने निकले लोगों ने पुल के नीचे शव को पानी में पड़ा देखा तो इसकी सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया।
मौके पर पहुंची फारेंसिक टीम तथ्यों की जांच कर रही है।मृतक की उम्र करीब 55 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन शव दो दिन पुराना बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मृत मिले व्यक्ति के शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की वजह पता हो सकेगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। अनुमान है कि बुजुर्ग की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है।
हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस बारे में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने बताया कि शिनाख्त के लिए इंटरनेट मीडिया और आसपास के थानों में सूचना भेजी गई है।
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