देवहा नदी में 55 साल के बुजुर्ग का 2 दिन पुराना शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने जताई डूबने की आशंका

संवाद सूत्र, ललौरीखेड़ा (पीलीभीत)। देवहा नदी पुल के तीसरे खंभे के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में उतराता मिला। पुलिस ने शव को पानी से निकाल लिया है और शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। फारेंसिक टीम भी साक्ष्यों को जुटाने के लिए पहुंची। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण पानी में डूबना बताया जा रहा है।

जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र में बुधवार सुबह देवहा नदी के पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह टहलने निकले लोगों ने पुल के नीचे शव को पानी में पड़ा देखा तो इसकी सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया।