Pilibhit Road Accident News न्यूरिया कस्बा निवासी तीन दोस्त गुरुवार की शाम कार से निगोही बांच नहर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह नहर पुल के समीप पहुंचे तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे के बाद कार सवार युवकों में चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे के बाद मृृतकोंके घर में कोहराम मच गया।

Road Accident : हाईवे पर घर से निकले कार सीखने; कार नहर में गिरी- दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, न्यूरिया (पीलीभीत) : न्यूरिया और ग्राम गौहर के मध्य स्थित निगोही ब्रांच नहर पुल पर गुरुवार शाम को कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। कार में सवार तीन युवक डूब गए,जिसमें दो दोस्तों की मृत्यु हो गई, जबकि तीसरे युवक को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरिया कस्बा निवासी तीन दोस्त गुरुवार की शाम कार से निगोही बांच नहर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह नहर पुल के समीप पहुंचे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे के बाद कार सवार युवकों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों और आसपास के लोग एकत्र होकर युवकों को बचाने के लिए नहर में कूद गए , जिसके बाद दो युवकों को तो नहर से बाहर निकाल लिया गया,जबकि तीसरा पानी का तेज बहाव होने के कारण बह गया। नातिक निवासी मुहल्ला मोहम्मद यार खां की मृत्यु हो गई। मुस्तफा निवासी मुहल्ला भीतरगांव न्यूरिया लापता है। वह तीन माह पूर्व सिंगापुर से आए थे। मुस्तफा आस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे थे। कार मुस्तफा ही चला रहे थे। गोताखोरों ने मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक मृत्यु हो चुकी थी। तीसरे युवक सज्जाद निवासी मुहल्ला तिगड़ी न्यूरिया को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

