भादों में सावन जैसी झड़ी: झमाझम बारिश से लुढ़का तापमान, किसानों के खिले चेहरे, हर जगह जलभराव का मंजर

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सावन के बाद भादों में भी बारिश की झड़ी लग गई है। सोमवार रात 10 बजे से शुरू हुई वर्षा मंगलवार को दिन में 10 बजे तक जारी रही। कभी झमाझम तो कभी रिमझिम पानी बरसता रहा। इससे तापमान में कमी दर्ज की गई। साथ ही लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल गई। लेकिन शहर से देहात तक जलभराव की स्थिति हो गई है।

जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। सोमवार रात करीब 10 बजे से शुरू हुआ वर्षा का सिलसिला मंगलवार सुबह तक लगातार जारी है। रात भर हुई इस झमाझम वर्षा से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।