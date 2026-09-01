भादों में सावन जैसी झड़ी: झमाझम बारिश से लुढ़का तापमान, किसानों के खिले चेहरे, हर जगह जलभराव का मंजर
पीलीभीत में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई और उमस से राहत ...और पढ़ें
HighLights
वर्षा से उफनाए नाले, शहर कस्बों मे जलभराव, मौसम के नरम तेवर बरकरार, रात से हो रही वर्षा
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सावन के बाद भादों में भी बारिश की झड़ी लग गई है। सोमवार रात 10 बजे से शुरू हुई वर्षा मंगलवार को दिन में 10 बजे तक जारी रही। कभी झमाझम तो कभी रिमझिम पानी बरसता रहा। इससे तापमान में कमी दर्ज की गई। साथ ही लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल गई। लेकिन शहर से देहात तक जलभराव की स्थिति हो गई है।
जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। सोमवार रात करीब 10 बजे से शुरू हुआ वर्षा का सिलसिला मंगलवार सुबह तक लगातार जारी है। रात भर हुई इस झमाझम वर्षा से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
सोमवार दिन में निकली तेज धूप के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित रहा और लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। हालांकि, सोमवार शाम होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए और रात करीब 10 बजे से वर्षा शुरू हो गई।
इस लगातार वर्षा से शहर के लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है और मौसम ठंडा हो गया है। कृषि के दृष्टिकोण से भी यह वर्षा किसानों के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है।
मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही झमाझम वर्षा हुई तो शहर कस्बों की जल निकासी की व्यवस्था को आईना दिखा गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नाले उफना गए और शहर-कस्बे, स्कूल तालाब में तब्दील नजर आए।
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