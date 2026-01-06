Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पीलीभीत में ग्रामीण सड़कों पर डग्गामार वाहनों में सफर करने से मिलेगा छुटकारा, दौड़ेंगी रोडवेज बसें; सर्वे कार्य शुरू

    By Vaibhav Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:36 PM (IST)

    पीलीभीत में ग्रामीण और स्थानीय संपर्क मार्गों पर डग्गामार वाहनों से होने वाले जोखिम भरे सफर को खत्म करने की तैयारी है। रोडवेज डिपो ने इन मार्गों पर सर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। ग्रामीण और स्थानीय संपर्क मार्गों पर डग्गामार वाहनों के सहारे जोखिम भरा सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब रोडवेज डिपो ने स्थानीय रूटों पर सरकारी बसों के विस्तार की तैयारी कर दी है।

    इसके लिए जिले के मार्गों का सर्वे कराया जाएगा, ताकि यात्रियों की संख्या और आबादी के दबाव के अनुसार बसों का नियमित संचालन शुरू किया जा सके।

    डिपो का बेड़ा लगातार बड़ा हो रहा है। लंबी दूरी और अंतरराज्यीय मार्गों पर तो बस सेवा पहले से ही सुदृढ़ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यात्रियों को मजबूरन डग्गामार वाहनों और प्राइवेट टैक्सियों का सहारा लेना पड़ता था।

    हाल ही में डिपो को पांच नई बसें प्राप्त हुई हैं, इसके बाद अब स्थानीय मार्गों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयार की गई है। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि सर्वे के दौरान उन रूटों को चिह्नित करेंगे जहां यात्रियों की मांग अधिक है और निजी वाहन चालकों की मनमानी चल रही है।

    सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बसों के फेरे और समय सारिणी तय की जाएगी। इससे न केवल यात्रियों को सुरक्षित और सस्ता सफर मिलेगा, बल्कि विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।