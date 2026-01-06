पीलीभीत में ग्रामीण सड़कों पर डग्गामार वाहनों में सफर करने से मिलेगा छुटकारा, दौड़ेंगी रोडवेज बसें; सर्वे कार्य शुरू

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। ग्रामीण और स्थानीय संपर्क मार्गों पर डग्गामार वाहनों के सहारे जोखिम भरा सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब रोडवेज डिपो ने स्थानीय रूटों पर सरकारी बसों के विस्तार की तैयारी कर दी है।

इसके लिए जिले के मार्गों का सर्वे कराया जाएगा, ताकि यात्रियों की संख्या और आबादी के दबाव के अनुसार बसों का नियमित संचालन शुरू किया जा सके।

डिपो का बेड़ा लगातार बड़ा हो रहा है। लंबी दूरी और अंतरराज्यीय मार्गों पर तो बस सेवा पहले से ही सुदृढ़ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यात्रियों को मजबूरन डग्गामार वाहनों और प्राइवेट टैक्सियों का सहारा लेना पड़ता था।

हाल ही में डिपो को पांच नई बसें प्राप्त हुई हैं, इसके बाद अब स्थानीय मार्गों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयार की गई है। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि सर्वे के दौरान उन रूटों को चिह्नित करेंगे जहां यात्रियों की मांग अधिक है और निजी वाहन चालकों की मनमानी चल रही है।