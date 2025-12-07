Language
    Pilibhit Fire News: शार्ट सर्किट से रेडीमेड की दुकान में लगी आग, 25 लाख का कपड़ा जलकर राख

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:25 AM (IST)

    पीलीभीत के बिलसंडा में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में लगभग 25 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक राक ...और पढ़ें

    बिलसंडा कस्बे में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी आग। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। रेडीमेड की दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद करीब चार घंटे बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया गया है। बिलसंडा की मुख्य बाजार स्थित रेडीमेड की दुकान में आग लगने से करीब 25 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

    व्यापारियों ने अग्निशमन विभाग की टीम पर देरी से पहुंचने का लगाया आरोप

    दुकान स्वामी राकेश राठौर ने बताया कि वह शनिवार शाम दुकान को बंद कर घर चला गया। करीब 12 बजे उसकी दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटे निकलने लगी। आसपास के इलाके में दुकान से धुआं निकलने पर लोगों ने घरों से बाहर आकर देखा। शटर से धुआं निकलने की जानकारी उसे दी गई। इस पर वह दुकान पर पहुंचा तो उसने अग्निशमन विभाग की टीम को सूचना देकर आग पर काबू पाने के लिए जुट गया।

    सूचना के करीब चार घंटे के बाद पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। टीम के देरी से पहुंचने पर व्यापारियों ने नराजगी व्यक्त की है। हालांकि,आग लगने से हुए नुकसान ने व्यापारी परेशान है।