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तालाब से निकलकर आबादी की ओर बढ़ा मगरमच्छ, पीलीभीत के जटपुरा गांव में मचा हड़कंप

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:30 AM (IST)

पीलीभीत के जटपुरा गांव में मंगलवार सुबह एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर आबादी के किनारे खेत में आ गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को सुरक्षित निकालने का प्रयास शुरू किया।

गांव की ओर बढ़ा मगरमच्छ।

गांव की ओर बढ़ा मगरमच्छ।

HighLights

  1. मगरमच्छ तालाब से निकलकर गांव के खेत में पहुंचा।

  2. जटपुरा गांव के ग्रामीणों में मगरमच्छ से दहशत।

  3. वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ रेस्क्यू शुरू किया।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पूरनपुर क्षेत्र के गांव जटपुरा में मंगलवार की सुबह एक तालाब से निकलकर मगरमच्छ आबादी के किनारे तक खेत में पहुंच गया। मगरमच्छ पर ग्रामीणों की नजर पड़ने पर वे घबरा गए।

इसकी सूचना स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू करने का प्रयास शुरू किया। मगरमच्छ के गांव किनारे तक आने से लोगों में दहशत देखी गई।

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