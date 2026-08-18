तालाब से निकलकर आबादी की ओर बढ़ा मगरमच्छ, पीलीभीत के जटपुरा गांव में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पूरनपुर क्षेत्र के गांव जटपुरा में मंगलवार की सुबह एक तालाब से निकलकर मगरमच्छ आबादी के किनारे तक खेत में पहुंच गया। मगरमच्छ पर ग्रामीणों की नजर पड़ने पर वे घबरा गए।

इसकी सूचना स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू करने का प्रयास शुरू किया। मगरमच्छ के गांव किनारे तक आने से लोगों में दहशत देखी गई।

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