पीलीभीत: दुकान पर नहीं मिला गगन गुटका, बेखौफ बदमाशों ने पान विक्रेता को मार दी गोली

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीसलपुर क्षेत्र के गांव भसूंड़ा चौराहे पर मंगलवार सुबह करीब आठ बजे गगन गुटका न देने की मामूली बात पर एक पान विक्रेता को गोली मार दी गई। गोली दूरी से चलने के कारण छर्रे पान विक्रेता के पेट और जांघ में लगे। गोली लगने से विक्रेता गंभीर रूप से घायल होकर खोखे से नीचे गिर पड़ा।

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीसलपुर में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव भसूंड़ा चौराहे पर गांव के श्यामाचरण का पान-गुटके का खोखा रखा है। मंगलवार सुबह वह रोज की तरह अपने खोखे पर बैठा था। इसी दौरान पड़ोस के गांव चौसरा के चार युवक बाइक से उसके खोखे पर पहुंचे। आरोप है कि उनमें से एक युवक ने श्यामाचरण से गगन ब्रांड का गुटका मांगा। श्यामाचरण ने दुकान पर गगन गुटका न होने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गुटका मांगने वाले युवक ने कमर से तमंचा निकालकर श्यामाचरण पर फायर झोंक दिया। गोली के छर्रे श्यामाचरण को पेट और जांघ में लगे और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।