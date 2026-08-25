पीलीभीत: दुकान पर नहीं मिला गगन गुटका, बेखौफ बदमाशों ने पान विक्रेता को मार दी गोली
पीलीभीत के बीसलपुर में गगन गुटका न मिलने पर एक पान विक्रेता को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और हमलावरों की तलाश जारी है, प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है।
HighLights
चार युवकों पर तमंचे से फायरिंग का आरोप, रंजिश की आशंका
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीसलपुर क्षेत्र के गांव भसूंड़ा चौराहे पर मंगलवार सुबह करीब आठ बजे गगन गुटका न देने की मामूली बात पर एक पान विक्रेता को गोली मार दी गई। गोली दूरी से चलने के कारण छर्रे पान विक्रेता के पेट और जांघ में लगे। गोली लगने से विक्रेता गंभीर रूप से घायल होकर खोखे से नीचे गिर पड़ा।
दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीसलपुर में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
गांव भसूंड़ा चौराहे पर गांव के श्यामाचरण का पान-गुटके का खोखा रखा है। मंगलवार सुबह वह रोज की तरह अपने खोखे पर बैठा था। इसी दौरान पड़ोस के गांव चौसरा के चार युवक बाइक से उसके खोखे पर पहुंचे।
आरोप है कि उनमें से एक युवक ने श्यामाचरण से गगन ब्रांड का गुटका मांगा। श्यामाचरण ने दुकान पर गगन गुटका न होने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी।
बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गुटका मांगने वाले युवक ने कमर से तमंचा निकालकर श्यामाचरण पर फायर झोंक दिया। गोली के छर्रे श्यामाचरण को पेट और जांघ में लगे और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक चारों हमलावर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी।
कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बीसलपुर के प्रभारी निरीक्षक संजीव शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है।
गुटके की बात को लेकर विवाद बढ़ा है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मौके से फरार युवकों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- नाथ नगरी बरेली में बदलेंगे एंट्री पॉइंट्स: नैनीताल और पीलीभीत रोड पर बनेंगे भव्य 'सोमनाथ' और 'विश्वनाथ' द्वार