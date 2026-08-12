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    पीलीभीत: शोहदे से तंग आकर किशोरी ने की खुदकुशी, शव रखकर हंगामे के बाद 24 घंटे में दर्ज हुई FIR

    By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:40 PM (IST)

    पीलीभीत में शोहदे से परेशान 17 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने 24 घंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें दुष्कर्म का भ ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक इमेज

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    HighLights

    1. किशोरी के स्वजन ने गांव के ही शोहदे दुष्कर्म करने का भी लगाया आरोप

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। उस पर बीसलपुर थाना पुलिस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। गांव के ही शोहदे से परेशान एक युवती फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर लेती है।

    आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखने के बजाय पुलिस केवल शव का पोस्टमार्टम कराकर टहला देती है। पोस्टमार्टम में हैंगिंग की पुष्टि होने पर स्वजन शव रखकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली जाती है।

    बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चौसरा निवासी निरंजन लाल की पुत्री 17 वर्षीय कल्पना ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मां पुष्प लता का आरोप है कि एक युवक उनकी पुत्री को पिछले कई महीनो से परेशान कर रहा था ‌। युवक के खिलाफ महिला ने कोतवाली में तहरीर दी है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसमें हैंगिंग की वजह से मृत्यु हुई।

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