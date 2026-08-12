पीलीभीत: शोहदे से तंग आकर किशोरी ने की खुदकुशी, शव रखकर हंगामे के बाद 24 घंटे में दर्ज हुई FIR

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। उस पर बीसलपुर थाना पुलिस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। गांव के ही शोहदे से परेशान एक युवती फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर लेती है।

आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखने के बजाय पुलिस केवल शव का पोस्टमार्टम कराकर टहला देती है। पोस्टमार्टम में हैंगिंग की पुष्टि होने पर स्वजन शव रखकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली जाती है।