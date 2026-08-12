पीलीभीत में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, टाइगर रिजर्व के गढ़ा जंगल में हादसा
पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात गढ़ा जंगल में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक की नंबर ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, पीलीभीत। थाना गजरौला क्षेत्र के गढ़ा जंगल में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।
हादसा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गढ़ा के जंगल में हुआ। सूचना पर गजरौला पुलिस और क्षेत्राधिकारी नगर अमरनाथ वर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे। दोनों घायल युवकों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पीलीभीत भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतकों की पहचान 23 वर्षीय विकास कुमार और 26 वर्षीय विशाल निवासी ग्राम जमुनिया खास, थाना माधोटांडा के रूप में हुई है। दोनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्च्यूरी में रखवाया गया। हादसे की सूचना स्वजन को सूचना दे दी गई है।
पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बाइक और एक नंबर प्लेट मिली, जो एक ट्रक की निकली। पुलिस ने नंबर प्लेट का विवरण वाहन चालान एप के माध्यम से पता किया।
प्रथम दृष्टया पुलिस को आशंका है कि इसी ट्रक से बाइक की टक्कर हुई है। पुलिस ने ट्रक की टोल से संबंधित जानकारी निकलवाई, जिसमें पता चला कि ट्रक पीलीभीत से पूरनपुर की ओर जा रहा था। पुलिस मामले की जांच और आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी है।