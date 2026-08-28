405 करोड़ के विकास दावों के बीच बरखेड़ा में अधूरी आस, क्या तहसील और डिग्री कॉलेज का वादा होगा पूरा?

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। लोधी बाहुल्य बरखेड़ा विधानसभा सीट के नाम पर अब तक तहसील नहीं बन सकी है, जिसकी आस अब तक अधूरी है। बीसलपुर व अन्य तहसीलों के हिस्से में आने वाली इस सीट पर करीब 405 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराने के दावे किए जा रहे हैं। इसमें करीब सड़कों और पुल का जाल बिछाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए राजकीय मेडिकल कालेज को भी इसी विधानसभा क्षेत्र में बनवाया गया, लेकिन सरकारी डिग्री कालेज के न होने से युवाओं को बाहर जाना पड़ता है।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने क्षेत्र के चहुंमुखी विकास का वादा किया था। तराई के इस कृषि प्रधान क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार, नई तहसील के गठन और सड़कों के निर्माण जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने उनसे काफी उम्मीद लगाई थीं।

इन्हीं उम्मीदों के साथ बरखेड़ा विधानसभा की जनता ने स्वामी प्रवक्तानंद को रिकार्ड 1,51,771 मतों के प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा भेजा, लेकिन वादों के अनुसार स्वामी प्रवक्तानंद के कार्यकाल सभी मुद्दों पर जनता की अपनी अलग-अलग राय है। चुनाव के दौरान बरखेड़ा या गजरौला को पीलीभीत जिले की छठी तहसील बनाने का मुद्दा सबसे प्रमुख था।

प्रशासनिक कार्यों के लिए जनता को आज भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। हर बार की तरह यह आश्वासन अभी तक धरातल पर नहीं उतर सका है। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी डिग्री कालेज का न होना आज भी एक बड़ा मद्दा है।

युवाओं, विशेषकर छात्राओं को 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय या अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है। जिससे कई गरीब बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण किसानों के मुद्दे यहां हमेशा चुनावी केंद्र में रहे हैं।

वहीं, ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़कों के मोर्चे पर भी जनता की मिली जुली राय है। विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की परियोजनाओं के बीच बनकटी रोड, भिखारीपुर से धनकुना रोड समेत तंमाम प्रमुख ग्रामीण सड़कें आज भी जर्जर और गड्ढायुक्त हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज खुलना एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बरखेड़ा में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के साधन न होना और बढ़ती महंगाई भी आम जनता से जुड़े बड़े सवाल बने हुए हैं।