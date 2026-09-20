पीलीभीत में बाबा गोपाल पुरी महाराज का विशाल भंडारा, कई राज्यों से पहुंचे साधु-संत

संवाद सहयोगी, कलीनगर। तहसील क्षेत्र के देवीपुर आश्रम में बाबा गोपाल पुरी महाराज की सोलहवीं का विशाल भंडारा श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुजरात, नेपाल, राजस्थान और हरियाणा समेत विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में साधु-संत पहुंचे।

भंडारे में पहुंचे साधु-संतों का ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। दूर-दराज से आए साधु-संतों की मौजूदगी से आश्रम परिसर श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। भंडारे में क्षेत्र के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।