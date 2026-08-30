सड़क-नाली नहीं तो वोट नहीं: पीलीभीत में कॉलोनीवासियों का चुनाव बहिष्कार, CM को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। ब्लॉक मरौरी के गांव चिड़ियादाह की मैत्रीबाग कॉलोनी में मुख्य मार्ग, नालियों और जल निकासी के लिए माधोटांडा रोड पर नाले का निर्माण न होने से नाराज कॉलोनी वासियों ने गांव के बाहर चुनाव बहिष्कार का बड़ा बैनर लगाकर विरोध जताया है।

बैनर पर रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार का नारा लिखते हुए समस्त मैत्रीबाग कॉलोनीवासी, ग्राम चिड़ियादाह की ओर से ऐलान किया गया है कि कॉलोनी का मुख्य मार्ग, नालियां और कॉलोनी में भरने वाले पानी की निकासी के लिए माधोटांडा रोड पर नाले का निर्माण न होने तक समस्त कॉलोनीवासी पंचायत चुनाव तथा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और चुनाव में वोट न देने की शपथ लेते हैं। इसी मांग को लेकर कॉलोनीवासियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेजा है।