सड़क-नाली नहीं तो वोट नहीं: पीलीभीत में कॉलोनीवासियों का चुनाव बहिष्कार, CM को लिखा पत्र
पीलीभीत की मैत्रीबाग कॉलोनी के निवासियों ने सड़क और नालियों के निर्माण न होने से नाराज होकर चुनाव बहिष्कार का ...और पढ़ें
HighLights
मैत्रीबाग कॉलोनी में सड़क-नाली न बनने से लोग नाराज।
चुनाव बहिष्कार का बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समस्या समाधान हेतु पत्र भेजा।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। ब्लॉक मरौरी के गांव चिड़ियादाह की मैत्रीबाग कॉलोनी में मुख्य मार्ग, नालियों और जल निकासी के लिए माधोटांडा रोड पर नाले का निर्माण न होने से नाराज कॉलोनी वासियों ने गांव के बाहर चुनाव बहिष्कार का बड़ा बैनर लगाकर विरोध जताया है।
बैनर पर रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार का नारा लिखते हुए समस्त मैत्रीबाग कॉलोनीवासी, ग्राम चिड़ियादाह की ओर से ऐलान किया गया है कि कॉलोनी का मुख्य मार्ग, नालियां और कॉलोनी में भरने वाले पानी की निकासी के लिए माधोटांडा रोड पर नाले का निर्माण न होने तक समस्त कॉलोनीवासी पंचायत चुनाव तथा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और चुनाव में वोट न देने की शपथ लेते हैं। इसी मांग को लेकर कॉलोनीवासियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेजा है।
पुरानी सड़क व नालियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं
बताया है कि मैत्रीबाग कॉलोनी में पुरानी सड़क व नालियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, जिस कारण रास्ते में पानी आदि भरने, भट्ठी होने के कारण बच्चों को स्कूल आदि जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, आए दिन डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियों से हम कॉलोनीवासी ग्रसित होते रहते हैं।
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बरसात में जलभराव के भयंकर हालात
लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य व शिक्षा प्रभावित हो रही है, बरसात में पूरी कॉलोनी में जलभराव की स्थिति बनी रहती है जिस कारण सभी को सड़क पर भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, मुख्य मार्ग पर नाला न होने के कारण पानी का निकास भी नहीं है, इस स्थिति में कई बार जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, परंतु उक्त समस्या के समाधान के लिए कोई समाधान नहीं हुआ तो आने वाले विधान सभा चुनाव व पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
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शिकायत पर अंकित सक्सेना, धनदेवी देवी गंगवार, श्रीकृष्ण वर्मा, दीपक राठौर, रमेश मिश्रा, कपिल देव सहित 30 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हैं।