Pilibhit News: घर से लापता युवती की नहर में उतराती मिली लाश, मानसिक रुप से थी परेशान; पुलिस कर रही जांच

Pilibhit News पीलीभात में स्वजन को बगैर कुछ बताए अचानक घर से चली गई युवती का शव नहर में पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्वजन ने पुलिस को बताया कि युवती अचानक लापता हो गई थी। न्यूरिया थाना क्षेत्र में वनकटी के समीप रविवार को सुबह ग्रामीणों ने नहर में एक शव तैरता हुआ देखा।

अचानक लापता हुई युवती का नहर में मिला शव

पीलीभीत, जागरण संवाददाता। पीलीभीत में एक युवती घर से चली गई थी। उसकी तलाश में पुलिस और परिजन दोनों लगे हुए थे, लेकिन आज रविवार को लड़की की लाश नहर से मिली है। नहर में बेटी की लाश मिलने से परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ डूड पड़ा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्वजन को बगैर कुछ बताए अचानक घर से चली गई युवती का शव नहर में पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्वजन ने पुलिस को बताया कि युवती अचानक लापता हो गई थी। न्यूरिया थाना क्षेत्र में वनकटी के समीप रविवार को सुबह ग्रामीणों ने नहर में एक शव तैरता हुआ देखा। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मानसिक रूप से परेशान थी युवती मृतका की पहचान 18 वर्षीय अनम बी के रूप में हुई। सूचना पाकर युवती के स्वजन भी मौके पर जा पहुंचे। न्यूरिया कस्बा निवासी मृतका के पिता वाजिद शाह ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री इन दिनों मानसिक रूप से परेशान थी। शनिवार की रात परिवार में सभी लोग खाना खाने के बाद सो गए। भी अपने कमरे में सोने चली गई। रविवार को सुबह जागने पर उन्होंने देखा कि पुत्री अपने बिस्तर पर नहीं है। नहर में मिला युवती का शव बेटी के यूं लापता हो जाने से परिवार वाले परेशान हो गए। बाद परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच जानकारी मिली कि पुत्री का शव नहर में उतराता पाया गया है। थाना प्रभारी उदयवीर सिंह के अनुसार युवती का शव नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकेगा कि युवती की मृत्यु कैसे हुई। परिवार के लोग किसी से कोई रंजिश होने से इनकार कर रहे हैं।

Edited By: Swati Singh