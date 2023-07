मदरसे के छात्र को अगवा करने की कोशिश में मौलाना की पिटाई, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल

बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पौटा कलां निवासी दस वर्षीय सलमान शहर में सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित दरबार अल्लाहू मियां की मजार के पीछे स्थित एक मदरसे में दीनी तालीम ले रहा है। बुधवार की रात्रि लगभग नौ बजे सलमान मदरसे से शाही जामा मस्जिद जाने के लिए निकला। मदरसे के दरवाजे के समीप ही उसे बाइक सवार मौलाना मिल गए।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : शहर के एक मदरसा में दीनी तालीम ले रहे दस वर्षीय एक छात्र के अपहरण का प्रयास किया गया। आरोप एक मौलाना पर लगा है। आरोपित मौलाना को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पौटा कलां निवासी दस वर्षीय सलमान शहर में सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित दरबार अल्लाहू मियां की मजार के पीछे स्थित एक मदरसे में दीनी तालीम ले रहा है। बुधवार की रात्रि लगभग नौ बजे सलमान मदरसे से शाही जामा मस्जिद जाने के लिए निकला। मदरसे के दरवाजे के समीप ही उसे बाइक सवार मौलाना मिल गए। मौलाना ने छात्र से कहा कि वह अपनी बाइक से उसे शाही जामा मस्जिद पर छोड़ देंगे। इस पर छात्र राजी हो गया और वह मौलाना की बाइक पर पीछे बैठ गया। आरोप है कि शाही जामा मस्जिद आने के बाद भी जब मौलाना ने बाइक नहीं रोकी तो छात्र शोर मचाते हुए चलती बाइक से कूद पड़ा। यह देख कर मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। छात्र ने मौलाना पर अपहरण का प्रयास करने का आरोप लगाया तो लोगों ने मौलाना को पकड़ लिया। इसके बाद मौलाना की जमकर पिटाई की गई। मामले की सूचना पुलिस को मिली तो सदर कोतवाली से फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मौलाना को हिरासत में ले लिया और सदर कोतवाली ले गई। मौलाना थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत नौगवां पकड़िया क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। उधर, घटना की जानकारी होने पर छात्र के स्वजन बरखेड़ा से शहर आ गए। स्वजन छात्र को अपने साथ ले गए। पुलिस मौलाना से पूछताछ कर रही है। सदर कोतवाली के कार्यवाहक प्रभारी धर्मेश कुमार ने बताया कि अभी पीड़ित छात्र की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी लिखकर कार्रवाई की जाएगी।

