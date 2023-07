Pilibhit News: शादी पर किया था सात जन्म साथ निभाने का वादा, चार महीने में टूटी डोर, घर में मिला विवाहिता का शव

Pilibhit Crime News In Hindi पति और पत्नी के रिश्ते की शुरुआत में फेरे के समय सात जन्म साथ निभाने का वचन निभाया था। लड़की पक्ष ने आरोप लगाया है कि बेटी को परेशान किया जाता था। जिसके कारण महज चार महीने में टूट गई सात जन्मों की डोर। घर में पड़ा मिला नव विवाहिता का शव ससुराली जन फरार।

Plibhit Crime News In Hindi: घर में पड़ा मिला नव विवाहिता का शव, ससुराली जन फरार

Your browser does not support the audio element.

पीलीभीत, जागरण टीम। विवाह के समय जिस पति के साथ फेरे लेते समय सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया था, वह महज चार महीने में ही टूट गया। ससुराल में एक नव विवाहिता का शव पड़ा मिला। इस दौरान ससुराल के लोग फरार पाए गए। मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। 22 फरवरी को हुआ था विवाह गजरौला थाना क्षेत्र के गांव इटौरिया बिहारीपुर निवासी सर्वेश कुमार ने बीसलपुर कोतवाली में दी तहरीर में कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री लक्ष्मी देवी का विवाह विगत 22 फरवरी को गांव जसोली दिवाली निवासी हरीराम के पुत्र विशाल के साथ किया था। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया। शुक्रवार को सायं करीब सात बजे पुत्री की ससुराल के पड़ोसी ने फोन करके सूचना दी कि लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पा रही है। उसके परिवार वाले भी घर पर नहीं हैं। आप जल्दी से आ जाओ। इस सूचना पर वह अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर पुत्री की ससुराल जा पहुंचे। वहां घर के अंदर जमीन पर लक्ष्मी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। ससुरालीजन थे घर से फरार ससुराल का कोई व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं मिला। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। कई बार उन्होंने पुत्री के ससुराल वालों को समझाकर शांत किया लेकिन उन लोगों ने पुत्री की हत्या कर दी। मृतका के पिता ने शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मृतका के पति विशाल, ससुर हरिराम सहित छह लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या की प्राथमिकी लिखकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Edited By: Abhishek Saxena