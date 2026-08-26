ऑस्ट्रेलिया वीजा के बायोमीट्रिक में पकड़ी गई चालाकी, एक ही शख्स ने बनवा रखे थे 2 पासपोर्ट; ऐसे खुला राज

संवाद सूत्र, घुंघचाई (पीलीभीत)। विदेश जाने के लिए बनवाए जाने वाले पासपोर्ट को अहम दस्तावेज माना जाता है, लेकिन जालसाज इसमें भी गड़बड़ी करके फर्जी पासपोर्ट बनवा लेते हैं। घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव अभयपुर माधोपुर निवासी गुरजंट सिंह ने अपने दो पासपोर्ट बनवा लिये और दोनों पासपोर्ट में उम्र और पता अलग-अलग है।

विदेश में अच्छी कमाई के प्रलोभन में फंसे युवक ने कूटरचित अभिलेख तैयार कर दो पासपोर्ट जारी करा लिए। ऑस्ट्रेलिया वीजा प्रक्रिया के दौरान बायोमीट्रिक जांच में मामला उजागर हो गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी को पत्र भेजकर जांच और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। पुलिस ने फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर गुरजंट सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत करके जांच शुरू कर दी।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली के वरिष्ठ अधीक्षक की ओर से सात मई 2026 को भेजे गए पत्र में बताया कि घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव अभयपुर माधौपुर निवासी गुरजंट सिंह पुत्र ताजेंद्र सिंह के पासपोर्ट संख्या आर0219825 की जानकारी ऑस्ट्रेलिया वीजा प्रोसेसिंग की बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान सामने आई।

जांच में गुरजंट ने अलग नाम और जन्मतिथि के साथ दूसरा पासपोर्ट संख्या एस8068510 प्राप्त किए जाने की जानकारी मिली। युवक के पहले पासपोर्ट में नाम गुरजंट सिंह, जन्मतिथि 18 मई 1999 और पिता का नाम ताजेंद्र सिंह दर्ज है।

वहीं, दूसरे पासपोर्ट में नाम कुलदीप सिंह, जन्मतिथि 21 फरवरी 2000 और पिता का नाम भी ताजेंद्र सिंह दर्ज है। दोनों पासपोर्ट बरेली कार्यालय से जारी हुए बताए गए हैं। पासपोर्ट कार्यालय ने पत्र में आशंका जताई है कि आवेदक ने अपने व्यक्तिगत विवरण में बदलाव कर तथा तथ्यों को छिपाकर दूसरा पासपोर्ट प्राप्त किया। मामले में पुलिस अधीक्षक से अपने स्तर से उचित कार्रवाई कर पासपोर्ट कार्यालय को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

एसपी कार्यालय से प्रकरण एलआइयू को भेजा गया है। इसके बाद संबंधित स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। पासपोर्ट कार्यालय की ओर से दोनों पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रतियां भी संलग्न किए जाने का उल्लेख पत्र में किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।