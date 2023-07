उत्तर प्रदेश में तेंदुआ के आंतक के कारण लोगों में खौफ है। गुरुवार को साइकिल पर सवार होकर घर जा रहे एक किशोर पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। किशोर के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर कई ग्रामीण मौके पर जा पहुंचे। तेंदुआ ने किशोर का सिर सीना और हाथ बुरी तरह से नोंच डाला। बचाव के लिए किशोर चीखने चिल्लाने लगा।

पीलीभीत में तेंदुआ का आतंक! किशोर पर हमला कर किया घायल, सिर और हाथ बुरी तरह नोंचा

जागरण संवादादाता, पीलीभीत : साइकिल पर सवार होकर घर जा रहे एक किशोर पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। किशोर के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर कई ग्रामीण मौके पर जा पहुंचे। शोर मचाते हुए लोगों ने तेंदुआ को भगाया। इस बीच किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। हजारा थाना क्षेत्र के गांव टाटरगंज निवासी छिंदर सिंह का 15 वर्षीय पुत्र कृष्ण सिंह बुधवार को शाम के समय गांव से कुछ दूर पर स्थित पांच नंबर कालोनी में गया था। देर शाम जब किशोर अपनी साइकिल पर सवार होकर वापस घर लौट रहा था। तभी अचानक रास्ते में झाड़ियों में छिपे तेंदुआ ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए ने हमला कर किया घायल तेंदुआ ने किशोर का सिर, सीना, और हाथ बुरी तरह से नोंच डाला। बचाव के लिए किशोर चीखने चिल्लाने लगा। इस पर शोर-शराबा सुनकर रास्ते से जा रहे कुछ लोग एकत्र हो गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब तेंदुआ ने किशोर को को छोड़ और जंगल की ओर भाग गया। किशोर को उपचार के लिए संपूर्णानगर ले जाया गया। तेंदुआ के हमले की जानकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग संपूर्णानगर वन क्षेत्राधिकारी को दी गई है, लेकिन टीम ने अभी तक मौके पर पहुंचकर जांच करने नहीं पहुंची है।

