महिला का अर्द्ध नग्न शव मिलने से सनसनी, गला रेतकर की गई हत्या; 5 साल पहले अपनी मर्जी से की थी शादी

महिला की गला रेतकर हत्या, घर के बरामदे में मिला अर्द्ध नग्न शव

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। खून से सना हुआ महिला का अर्द्ध नग्न शव घर के बरामद में पड़ा पाया गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार को सुबह पूरनपुर के मुहल्ला लाइनपार साहूकारा निवासी भुल्लन की पत्नी मेराज का शव घर के बरामदे में खून से लथपथ पड़ा मिला। शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े नहीं थे। इस घटना से खलबली मच गई। जानकारी पर आस-पड़ोस के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर के कमरों में ताला पड़ा हुआ था। पति भी घर में मौजूद नहीं था। मेराज ने पांच साल पहले अपनी मर्जी के साथ विवाह किया था। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है।

Edited By: Nitesh Srivastava