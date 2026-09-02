शारदा और देवहा उफान पर: पीलीभीत के कई गांव में पहुंचा पानी, बाढ़ देखने पहुंचे एसडीएम बीसलपुर

जागरण संवाददाता, पीलीभीत झमाझम वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से शारदा और देवहा नदियों में बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंच गया। बनवसा बैराज से शारदा में छोड़ा गया दो लाख क्यूसेक पानी हजारा के ग्रामीणों के घरों तक पहुंच गया है। रास्तों में भी कई फीट पानी चल रहा है।

गांव चौतरफा पानी से घिरने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले स्थान पानी से पूरी तरह से लबालब हो गए हैं।

नदी में और पानी बढ़ने की आशंंका

मौसम को देखते हुए नदी में और पानी बढ़ने की आशंका है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तटवर्ती ग्रामीणों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

उफान पर नदी के कारण आया पानी।

बीसलपुर क्षेत्र के गांव मुसेली और राजपुर कुंडरी में पहुंचा देवहा का पानी

वहीं, बीसलपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मुसेली में आबादी के पास देवहा नदी का पानी आ गया। यही नहीं, ग्राम राजुपुर कुंडरी में देवहा नदी के उफान से गांव के पास पानी पहुंच गया है। बाढ़ को देखते हुए एसडीएम बीसलपुर नागेंद्र पांडेय ने बुधवार सुबह को देवहा नदी के किनारे बसे ग्रामों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।