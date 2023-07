Pilibhit News: नदी से निकलकर शहर के बीचों बीच आ गया मगरमच्छ, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

Pilibhit News इन दिनों बाढ़ के पानी के साथ आए मगरमच्छ अक्सर शहरों की गलियों में दिखाई दे रहे हैं। अब यूपी के पीलीभीत में शहरी इलाके में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलने पर नगर पालिका परिषद और सामाजिक वानिकी वन्यजीव प्रभाग की टीम मौके पर पहुंच गई।

नदी से निकलकर शहर के बीचों बीच आ गया मगरमच्छ, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

पीलीभीत, जागरण संवाददाता। पीलीभीत में बरसात का मौसम जानलेवा होता जा रहा है। अब तो हालत ये हो गए हैं कि शहर के बीचों बीच मगरमच्छ आ रहे हैं। पीलीभीत में बरसात के मौसम में एक मगरमच्छ खकरा नदी से निकलकर शहर के बीचों बीच इलाके में आ गया। मगरमच्छ देख कर लोगों में हड़कंप मच गया। इससे आसपास के मकानों में रहने वाले वाले लोगों में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची सामाजिक वानिकी वन्य जीव प्रभाग की टीम ने रेस्क्यू करके मगरमच्छ को पिंजरे में कैद कर लिया। इसके बाद सुरक्षित ढंग से जंगल के अंदर माला नदी में छोड़ दिया गया। शहर में मगरमच्छ आने से मची खलबली शुक्रवार को सुबह शहर के बीचों बीच गांधी स्टेडियम के बराबर वाली गली में मगरमच्छ आने से लोगों में खलबली मच गई। मगरमच्छ देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलने पर नगर पालिका परिषद और सामाजिक वानिकी वन्यजीव प्रभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। यह इलाका शहर के मुहल्ला नखासा के अंतर्गत आता है। यहां पर गांधी स्टेडियम के बराबर में तालाब है। बताते हैं कि सुबह कुछ लोगों ने पुलिया के आसपास एक मगरमच्छ को देखा। इसके बाद इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ा गया मगरमच्छ स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सामाजिक वानिकी एवं वन्य जीव प्रभाग और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को दी। सूचना मिलने पर नगर पालिका परिषद और सामाजिक वनिकी की टीम मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक मगरमच्छ पुलिया के नीचे घुस कर बैठा रहा। बाद में बुलडोजर को मंगाया गया। इसके बाद दोनों विभागों द्वारा चलाए गए संयुक्त रेस्क्यू अभियान में काफी देर बाद मगरमच्छ को पकड़कर पिंजरे में कैद किया गया है। पकड़े गए मगरमच्छ को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में स्थित माला नदी में ले जाकर छोड़ा गया।

