UP Crime: यूपी पुलिस के 2 सिपाही मेडिकल स्टोर संचालकों से कर रहे थे अवैध वसूली, एसपी ने किया निलंबित

मेडिकल स्टोरों से धन वसूली करने के आरोपित दो सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी ने सीओ सदर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। साथ ही पूरनपुर के सीओ के पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। मामला जहानाबाद थाने का है। यहां तैनात दो सिपाही मेडिकल स्टोर संचालकों से अवैध वसूली कर रहे थे।

यूपी पुलिस के 2 सिपाही मेडिकल स्टोर संचालकों से कर रहे थे अवैध वसूली, एसपी ने किया निलंबित

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : मेडिकल स्टोरों से धन वसूली करने के आरोपित दो सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी ने सीओ सदर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। साथ ही पूरनपुर के सीओ के पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। मामला जहानाबाद थाने का है। यहां तैनात सिपाही प्रवेश कुमार और अंशुल ने थाना क्षेत्र के गांव परेवा वैश्य और डांग में स्थित मेडिकल स्टोरों के संचालकों से अवैध वसूली की थी। मामला उजागर होने के बाद थाना पुलिस की काफी किरकिरी हुई। इसके अलावा थाना जहानाबाद क्षेत्र के ही एक जनप्रतिनिधि ने भी दोनों सिपाहियों की वसूली की शिकायत अधिकारियों से की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसपी ने सीओ सदर से पूरे मामले की जांच सौंपकर रिपोर्ट मांगी थी। सीओ सदर डा. प्रतीक दहिया की रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। एसपी अतुल शर्मा ने बताया कि निलंबित करने के बाद पूरे प्रकरण की विभागीय जांच सीओ पुरनपुर को सौंपी गई है। सीओ पुरनपुर की रिपोर्ट मिलने के बाद विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

Edited By: Abhishek Pandey