संवाद सहयोगी, पूरनपुर। जेवरात खरीदने के बहाने एक युवक के साथ पहुंची बुर्का पहने महिला ने एक तोला वजन की सोने की चेन चोरी कर ली। चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर के अशोक कालोनी निवासी सुमित कुमार की किशोरी लाल सुमन कुमार के नाम पर ठाकुरद्वारा मंदिर के पास सीमेंट रोड पर ज्वैलर्स की दुकान है। मंगलवार को उनकी दुकान पर बुर्काधारी महिला एक युवक के साथ पहुंची। दोनों ने सोने की चैन खरीदने की बात कहते हुए दिखाने को कहा। उन्होंने कई तरह की चैन दिखाई।

व्यवसायी की नजर फिरते ही आरोपितों ने करीब एक तोला सोनो की डेढ़ लाख कीमत की चेन को चोरी कर लिया। इसके बाद वह आसानी से फरार हो गए। व्यापारी ने जब माल का मिलान किया तो एक चेन गायब थी। दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर दोनों आरोपित चैन चोरी करते हुए वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। घटना को लेकर खलबली मच गई।