बुर्का पहनकर आई इस महिला ने कर दी ऐसी हरकत, जाने के बाद CCTV फुटेज देख उड़े होश
पीलीभीत के पूरनपुर में जेवरात खरीदने के बहाने एक युवक के साथ पहुंची बुर्का पहने महिला ने एक तोला वजन की सोने की चेन चोरी कर ली। चोरी का वीडियो सीसीटीव ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पूरनपुर। जेवरात खरीदने के बहाने एक युवक के साथ पहुंची बुर्का पहने महिला ने एक तोला वजन की सोने की चेन चोरी कर ली। चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया।
नगर के अशोक कालोनी निवासी सुमित कुमार की किशोरी लाल सुमन कुमार के नाम पर ठाकुरद्वारा मंदिर के पास सीमेंट रोड पर ज्वैलर्स की दुकान है। मंगलवार को उनकी दुकान पर बुर्काधारी महिला एक युवक के साथ पहुंची। दोनों ने सोने की चैन खरीदने की बात कहते हुए दिखाने को कहा। उन्होंने कई तरह की चैन दिखाई।
व्यवसायी की नजर फिरते ही आरोपितों ने करीब एक तोला सोनो की डेढ़ लाख कीमत की चेन को चोरी कर लिया। इसके बाद वह आसानी से फरार हो गए। व्यापारी ने जब माल का मिलान किया तो एक चेन गायब थी। दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर दोनों आरोपित चैन चोरी करते हुए वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। घटना को लेकर खलबली मच गई।
काफी प्रयास के बाद भी आरोपितों का कोई पता नहीं चला। आरोपितों का चोरी करते हुए लाइव वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। ज्वैलर्स ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। इंस्पेक्टर कोतवाली पवन कुमार पांडेय ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
