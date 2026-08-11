'नो नेटवर्क' ज़ोन में भी धड़ल्ले से होगी बात! BSNL लाया नया सैटेलाइट फोन, जानें कीमत और प्लान
बीएसएनएल ने पीलीभीत में ग्लोबल सैटेलाइट फोन सेवा शुरू की है, जो जंगल, सीमा और आपदाग्रस्त 'नो नेटवर्क' क्षेत्रों में संचार बनाए रखने में मदद करेगी। इसक ...और पढ़ें
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नो नेटवर्क एरिया में भी बिना दिक्कत के किसी भी मोबाइल पर कर सकेंगे कॉल
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जंगल और नेपाल बाॅर्डर समेत कई क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं आता है। आपदा के दौरान भी मोबाइल और लैंडलाइन सेवाएं बाधित हो जाती हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की ओर से ग्लोबल सेटेलाइट फोन सेवा (जीएसपीएस) को लांच किया है।
जिले में भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी ग्राहकों की तलाश कर बिक्री कर रहे हैं। इसके लिए डीएम, डीएफओ के साथ ही आपदा नियंत्रण विभाग और सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। इसको उद्यमी, व्यापारी व अन्य लोग भी खरीद सकते हैं।
यह सेटेलाइट फोन देश की सुरक्षा और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थानों के लिए भरोसेमंद साबित होगा। यह सेटेलाइट फोन बिना किसी मोबाइल टावर के सीधे उपग्रह (सेटेलाइट) के माध्यम से दूरदराज, पहाड़ी, जंगलों और समुद्र जैसे नेटवर्क विहीन इलाकों में वाॅयस काॅल और एसएमएस की सुविधा देती है।
इस सेवा के लिए हैंडसेट की कीमत लगभग 1.34 लाख रुपये है। इसकी अनुमति दूरसंचार विभाग की ओर से मिलेगी। इस ग्लोबल सेटेलाइट फोन सेवा में प्रत्येक माह में कम से कम 4,503 रुपये का रिचार्ज कराना होगा, जिसमें 360 रुपये का टाॅकटाइम मिलेगा। अगर वार्षिक रिचार्ज कराएंगे तो 49,532 रुपये का रिचार्ज कराना होगा, जिसमें 4,320 रुपये का टाकटाइम दिया जाएगा।
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इसमें सामान्य दिनों में 18 रुपये प्रति मिनट काॅलिंग के रुपये खर्च होंगे, जबकि आपदा के दौरान 12 रुपये प्रति मिनट बिल खर्च होगा। इसमें टाॅप अप 200 रुपये, 500 रुपये, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये और 10 हजार रुपये का करवा सकते हैं। इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्लोबल सेटेलाइट फोन सेवा देने से पहले जरूरी अभिलेख जमा कराए जाते हैं। इसकी बिक्री के लिए डीएम के साथ ही वन विभाग, आपदा नियंत्रण विभाग और एसएसबी के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। यह ग्लोबल सेटेलाइट फोन सेवा तराई के जिले पीलीभीत के उद्यमियों के लिए भी कारगर साबित होगा।
- नवनीत कुमार, एजीएम, बीएसएनल
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