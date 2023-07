Pilibhit Accident News: ब्लाक प्रमुख की भतीजी की सड़क हादसे में मौत, पिकअप ने मारी थी टक्कर; दो गिरफ्तार

Pilibhit Accident News पीलीभीत में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक से पति संग पूजा करने जा रही ब्लाक प्रमुख की भतीजी को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

ब्लाक प्रमुख की भतीजी की सड़क हादसे में मौत, पिकअप ने मारी थी टक्कर; दो गिरफ्तार

पीलीभीत, जागरण संवाददाता। पीलीभीत में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यहां सड़क हादसे में ब्लाक प्रमुख की भतीजी की मौत हो गई है। पति के साथ बाइक पर सवार होकर मंदिर में पूजा करने जा रही ब्लाक प्रमुख की भतीजी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। ब्लाक प्रमुख की भतीजी मोटरसाइकिल से जा रही थी और तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। " target="_blank">तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे युवती बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरी। पिकअप उसे रौंदते हुए आगे निकलकर अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने पिकअप में सवार दो लोगों को पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव नूरानपुर मुड़िया निवासी संध्या अपने पति संजय के साथ बाइक पर सवार होकर शुक्रवार को सुबह करीब नौ बजे बीसलपुर रोड पर स्थित खदनिया बाबा के मंदिर में पूजा करने जा रही थी। इसी दौरान बीसलपुर मंडी से आलू लादकर एक पिकअप तेज गति से बिलसंडा की ओर जा रही थी। रास्ते में गंगुआपुर के निकट पिकअप ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे संध्या बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरी। ऐसे में पिकअप उसे रौंदते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे युवती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिकअप सवार दो लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा हादसे के बाद भाग रहे पिकअप सवार दो लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। इसी दौरान सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब लोगों ने पिकअप सवार दोनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। संध्या बिलसंडा की ब्लाक प्रमुख गीता देवी की भतीजी थीं। हिरासत में लिए गए दो लोग थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र पाल के अनुसार दुर्घटना करके वाले चालक व हेल्पर को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पिकअप को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि मृतका के स्वजन की ओर से तहरीर मिलने पर पिकअप चालक के विरुद्ध प्राथमिकी लिखकर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Swati Singh