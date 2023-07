Pilibhit: खाद लेने जा रहे बाइक सवार बाप-बेटे को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, पिता की मौत; बेटे ने भी तोड़ा दम

गांव गुलड़िया भूप सिंह निवासी किसान झम्मन लाल शुक्रवार को सुबह अपने बेटे योगेश कुमार के साथ खाद लेने के लिए बाइक पर सवार होकर सकरहना गांव में स्थित साधन सहकारी समिति पर जा रहे थे। पूरनपुर-मैगलगंज हाईवे पर बंडा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

खाद लेने जा रहे बाइक सवार पिता-पुत्र की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत

Your browser does not support the audio element.

जागरण टीम, पीलीभीत: खाद लेने सहकारी समिति पर जा रहे बाइक सवार पिता-पुत्र को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। खाद लेने जा रहे पिता-पुत्र की बाइक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर पूरनपुर तहसील के घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया भूप सिंह निवासी किसान झम्मन लाल शुक्रवार को सुबह अपने बेटे योगेश कुमार के साथ खाद लेने के लिए बाइक पर सवार होकर सकरहना गांव में स्थित साधन सहकारी समिति पर जा रहे थे। पूरनपुर-मैगलगंज हाईवे पर बंडा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को आनन फानन शाहजहांपुर जिले के बंडा कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। इलाज के दौरान योगेश ने तोड़ा दम स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों ने झम्मन लाल को मरा हुआ घोषित कर दिया। घायल योगेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बलरामपुर चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि हादसे में पिता पुत्र की मौत हुई है। मृतकों के स्वजन की ओर से तहरीर मिलने पर दुर्घटना करने वाले कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी लिखकर कार्रवाई की जाएगी। उधर, हादसे की सूचना घर पहुंचते ही स्वजन में चीत्कार मच गया।

Edited By: riya.pandey