Pilibhit Aniti Corruption Team लेखपाल ने उनसे 10 हजार रुपए की मांग की। इस पर उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया। शुक्रवार को रुपये देना तय हुआ। लेखपाल सुनील कुमार ने रुपये देने के लिए उसे पंकज कालोनी स्थित अपने किराए के कमरे पर बुलाया। एंटी करप्शन की टीम प्रभारी प्रवीण सान्याल के साथ पहले से ही मौजूद थी।

Anti Corruption : 10 हजार की रिश्‍वत ले रहा था लेखपाल; एंटी करप्‍शन टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.