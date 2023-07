Power Cut in Pilibhit: अमरिया में 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे मिल रही बिजली, कटौती से जनता को हो रही परेशानी

Power Cut in Pilibhit पीलीभीत में भी लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अमरिया तहसील क्षेत्र में बिजली व्यवस्था धराशाई हो गई है। चौबीस घंटे में मुश्किल से आठ घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। गर्मी से लोग परेशान हैं। विभागीय अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अमरिया में 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे मिल रही बिजली, कटौती से जनता को हो रही परेशानी

अमरिया, संवाद सहयोगी। यूपी में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। जहां एक ओर बारिश से जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है, तो वहीं बिजली कटौती इस परेशानी को और बढ़ा रहा है। अचानक हो रही बिजली की कटौती से लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पीलीभीत में भी लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अमरिया तहसील क्षेत्र में बिजली व्यवस्था धराशाई हो गई है। चौबीस घंटे में मुश्किल से आठ घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। गर्मी से लोग परेशान हैं। विभागीय अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइनों में फाल्ट की है समस्या कभी बिजली उपकेंद्र की मशीन खराब हो जाती है तो कभी लाइनों में फाल्ट की समस्या होती है। इससे बिजली की आंख मिचौली होती रहती है। हाईटेंशन लाइन से गांव में जाने वाली बिजली की केबल गलकर खराब हो चुकी हैं। लोड पड़ते ही फाल्ट हो जाता है। कई बार तो केबल आग लगने से जल उठते हैं। जिस कारण रास्ते में निकलते समय हादसे का खतरा रहता है। खराब हो चुके बिजली के केबल दे रहे हादसे को दावत ऐसा ही गांव धुंधरी में कब्रिस्तान के पास रखे ट्रांसफॉर्मर से गांव में जाने वाली बिजली की केबल काफी समय से जर्जर है। जिसमें काफी जोड़ लगे हुए हैं। बिजली आने पर केबल में फाल्ट हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के लोग मनमानी कर रहे हैं। बहाना बना रहे अधिकारी एक वर्ष से अधिक समय से गांव में बिजली सप्लाई के लिए जाने वाली केबल जर्जर है जिसको बदलवाने के लिए विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है। लेकिन केबल नहीं बदली जा रही है। बहाना कर दिया जाता है कि केबल का स्टीमेट गया हुआ है। ठेकेदार द्वारा केबल डाली जा रही है जबकि गर्मी से लोग व्याकुल हैं। केबल कटने से कई कई घंटे बिजली ठप रहती है बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं मिल रही है जिससे काफी परेशानी हो रही है।

