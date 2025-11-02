पीलीभीत में जंगली हाथी का कहर, घर में घुसकर एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। नेपाल की शुक्ला फांटा सेंचुरी से आने वाले जंगली हाथियों ने देर रात शारदा नदी के पार एक गांव में हमला कर दिया। एक हाथी घर के भीतर घुस गया और वहां सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति को रौंदकर मार डाला।

शारदा नदी के पार स्थित गांव में रविवार सुबह पहुंची वन विभाग की टीम माधोटांडा सीमावर्ती क्षेत्र में शारदा नदी के पार प्रतिदिन नेपाली हाथियों का आतंक रहता है। नदी के पार थारु पट्टी, गुंहान, गोरख डिब्बी और ढकिया तालुका महाराजपुर में हाथियों के झुंड फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। शनिवार देर रात भी ढकिया तालुका महाराजपुर में हाथियों का झुंड पहुंच गया। एक हाथी गांव के 58 वर्ष निवासी पून्नो के घर में घुस गया। झोपड़ीनुमा घर में रह रहे पुन्नो पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने उसे बुरी तरह पैरों से रौंद डाला। देर रात्रि में ही पुन्नो की मौत हो गई।

नेपाल के जंगलों से शारदा नदी के पार पहुंचा जंगली हाथी चीख सुनकर आसपास के लोगों ने शोर−शराबा शुरू कर दिया। हाथी ने वहां पर खूब तोड़फोड़ की। हाथी के हमले में पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। लोगों ने मुश्किल से खुद को सुरक्षित किया। काफी देर के बाद हाथी वहां से जंगल की ओर लौट गए।