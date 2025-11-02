Language
    पीलीभीत में जंगली हाथी का कहर, घर में घुसकर एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:49 AM (IST)

    नेपाल से भटककर एक जंगली हाथी शारदा नदी पार कर पीलीभीत के एक गांव में घुस गया। हाथी ने एक घर में सो रहे 58 वर्षीय व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। नेपाल की शुक्ला फांटा सेंचुरी से आने वाले जंगली हाथियों ने देर रात शारदा नदी के पार एक गांव में हमला कर दिया। एक हाथी घर के भीतर घुस गया और वहां सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति को रौंदकर मार डाला।

    शारदा नदी के पार स्थित गांव में रविवार सुबह पहुंची वन विभाग की टीम

     

    माधोटांडा सीमावर्ती क्षेत्र में शारदा नदी के पार प्रतिदिन नेपाली हाथियों का आतंक रहता है। नदी के पार थारु पट्टी, गुंहान, गोरख डिब्बी और ढकिया तालुका महाराजपुर में हाथियों के झुंड फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। शनिवार देर रात भी ढकिया तालुका महाराजपुर में हाथियों का झुंड पहुंच गया। एक हाथी गांव के 58 वर्ष निवासी पून्नो के घर में घुस गया। झोपड़ीनुमा घर में रह रहे पुन्नो पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने उसे बुरी तरह पैरों से रौंद डाला। देर रात्रि में ही पुन्नो की मौत हो गई।

     

    नेपाल के जंगलों से शारदा नदी के पार पहुंचा जंगली हाथी

     

    चीख सुनकर आसपास के लोगों ने शोर−शराबा शुरू कर दिया। हाथी ने वहां पर खूब तोड़फोड़ की। हाथी के हमले में पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। लोगों ने मुश्किल से खुद को सुरक्षित किया। काफी देर के बाद हाथी वहां से जंगल की ओर लौट गए।

    मामला शारदा नदी के पार होने के कारण पुलिस या वन विभाग की टीम रात्रि में वहां नहीं पहुंच सका। क्योंकि वहां पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। सुबह को सूचना पर रमनगरा पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गए।