Pilibhit: बालिका को जंगल में ले जाकर 62 साल के बुजुर्ग ने की छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

Pilibhit मामला माधोटांडा थाना क्षेत्र का है। इस क्षेत्र के एक गांव निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग बसंत लाल के पड़ोस में रहने वाले परिवार की 11 वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी 62 साल का पड़ोसी आया और उसने उसे मां के पास ले जाने के बहाने जंगल में ले गया। वहां उसने बालिका के साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी।

बुजुर्ग ने बालिका को जंगल में ले जाकर की छेड़छाड़

Your browser does not support the audio element.

पीलीभीत, जागरण संवाददाता। पीलीभीत में एक बेटी के साथ उसके दादा जी की उम्र के इंसान ने छेड़छाड़ की। एक 62 साल के बुजुर्ग ने शर्मनाक हरकत की। पड़ोस में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका को बरगलाकर बुजुर्ग अपनी साइकिल पर बिठा ले गया। वह बालिका को जंगल में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा। इसी दौरान अपने खेत पर जाते हुए बालिका के मामा ने देख लिया। उन्होंने बुजुर्ग को पकड़ लिया। उसके बाद थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मां के पास ले जाने की बात कह जंगल में ले गया मामला माधोटांडा थाना क्षेत्र का है। इस क्षेत्र के एक गांव निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग बसंत लाल के पड़ोस में रहने वाले परिवार की 11 वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां खेतों पर काम करने गई थी। शनिवार को अपराह्न बुजुर्ग अपनी साइकिल लेकर निकला और खेल रही बालिका से बोला कि चलो, तुम्हारी मां के पास पहुंचा दें। यह कहकर बुजुर्ग ने बालिका को अपनी साइकिल पर बिठा लिया और जंगल की ओर ले गया। अश्लील हरकत कर रहे बुजुर्ग को मामा ने पकड़ा जंगल में ले जाकर बुजुर्ग बालिका के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। इसी दौरान उधर से बालिका का मामा अपने खेत पर जाने के लिए गुजर रहा था। मामा ने अपनी भांजी को बुजुर्ग के साथ देखा तो चौंक पड़ा। उन्होंने तुरंत ही मौके पर जाकर बुजुर्ग को पकड़ लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज मामा को देखते ही बालिका रोने लगी। बालिका ने रोते हुए अपने मामा को बुजुर्ग की हरकतें बताईं। इस पर बालिका का मामा आरोपित बुजुर्ग को पकड़कर थाने ले गया। बालिका के मामा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित बुजुर्ग के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी लिखकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Edited By: Swati Singh