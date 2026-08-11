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    पीलीभीत स्कूल में टिन शेड गिरने से 40 बच्चे दबे, आठ गंभीर घायल; एसडीएम ने दिए जांच के आदेश

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 01:37 PM (IST)

    पीलीभीत के बीसलपुर स्थित बालक राम सरस्वती शिशु मंदिर में टिन शेड गिरने से 40 बच्चे और 2 शिक्षिकाएं दब गईं, जिसमें 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एसड ...और पढ़ें

    HighLights

    1. पीलीभीत स्कूल में टिन शेड गिरने से हादसा।

    2. 40 बच्चे और 2 शिक्षिकाएं टिन शेड के नीचे दबे।

    3. आठ बच्चे गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत : बीसलपुर के ग्राम अमृता खास स्थित बालक राम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में मंगलवार को सुबह पौने 11 बजे के करीब टिन शेड गिर गया। टिन शेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 40 बच्चे और दो शिक्षकाएं उसमें दब गए, जिसमें आठ बच्चे ज्यादा चोटिल हो गए हैं।

    स्कूल का टिन शेड गिरने से 40 बच्चे दबे

    हादसे में अमृता खास गांव के सार्थक, उपासना, साक्षी देवी, चंचल दिव्यांश, अभय प्रताप सिंह, अखौली गांव के ऋतिक और उगनपुर गांव के यश को ज्यादा चोटें आने पर अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे में घायल कुछ बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि शेष बच्चों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

    pilibhit police 11 aug

    पीलीभीत पुलिस।

    एसडीएम ने दिए मान्यता और भवन की जांच के निर्देश

    एसडीएम नागेंद्र पांडेय और सीओ राहुल पांडेय की निगरानी में घायल बच्चों का उपचार किया गया। हादसे के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यालय से भाग गए। एसडीएम ने विद्यालय की मान्यता और भवन की जांच के निर्देश जारी किए हैं।