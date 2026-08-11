पीलीभीत स्कूल में टिन शेड गिरने से 40 बच्चे दबे, आठ गंभीर घायल; एसडीएम ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : बीसलपुर के ग्राम अमृता खास स्थित बालक राम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में मंगलवार को सुबह पौने 11 बजे के करीब टिन शेड गिर गया। टिन शेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 40 बच्चे और दो शिक्षकाएं उसमें दब गए, जिसमें आठ बच्चे ज्यादा चोटिल हो गए हैं।

स्कूल का टिन शेड गिरने से 40 बच्चे दबे हादसे में अमृता खास गांव के सार्थक, उपासना, साक्षी देवी, चंचल दिव्यांश, अभय प्रताप सिंह, अखौली गांव के ऋतिक और उगनपुर गांव के यश को ज्यादा चोटें आने पर अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे में घायल कुछ बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि शेष बच्चों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।