पीलीभीत में आनर किलिंग या आत्महत्या, घर में नहीं थे मां बाप, बेटी ने कमरा बंद कर उठाया ऐसा कदम कि सभी हुए दंग

पीलीभीत की घटना पर पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है। किशाेरी का भाई बाहर काम करता है और माता पिता बीती रात घर में नहीं थे। किशाेरी घर में अकेली थी। सुबह जब मां बाप लौटे और कमरा बंद देखा तो उन्होंने लकड़ी से कुंडा खाेला। उनकी बेटी कुंडे पर लटकी थी। गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं।

Pilibhit News: घर के अंदर किशोरी का फंदे पर लटका मिला शव

पीलीभीत, जागरण संवाददाता। एक किशोरी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका पाया गया। उस दौरान परिवार के लोग मौजूद नहीं थे। किशोरी घर में अकेली थी। उसके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक किशोरी के स्वजन घटना के बाबत कुछ भी बता नहीं पा रहे। घर में अकेली थी किशाेरी बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव सिंधौरा खरगपुर निवासी की पुत्री सोमवार की रात घर में अकेली थी। उसका भाई बाहर नौकरी करता है और माता और पिता किसी कार्य से रिश्तेदारी में गए हुए थे। मंगलवार को सुबह जब माता पिता लौटे तो किशोरी का शव कमरे की छत के कुंडे में फंदे से लटका हुआ पाया। किशोरी के शरीर पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने की छानबीन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ में स्वजन ने बताया कि सोमवार रात में घर से बाहर गए हुए थे। सुबह जब लौट के घर वापस आए तो कमरा अंदर से बंद था। लकड़ी की सहायता से कमरा खोला गया तो किशोरी का शव फंदे पर लटका हुआ था। हालांकि गांव में आनर किलिंग को लेकर भी चर्चा है लेकिन पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बीसलपुर के सीओ सतीश शुक्ला का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से किशोरी की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। सीओ ने कहा कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है।

Edited By: Abhishek Saxena