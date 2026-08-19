'यूपी को अपना दूसरा इंडस्ट्रियल होम बनाएं', योगी आदित्यनाथ ने जापानी उद्योगों को दिया आमंत्रण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया, जापान को यूपी को अपना दूसरा औद्योगिक घर बनाने का न्योता दिया।
HighLights
मुख्यमंत्री योगी ने जापान को यूपी में निवेश का न्योता दिया।
जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश को दूसरा औद्योगिक घर बनाने को कहा।
तकनीक, रिसर्च और कौशल विकास में जापान से सहयोग की अपील।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जापान को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए न्यौता दिया।
यीडा के सेक्टर दस में एस्कार्ट कुबोटा की फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक विकास का लंबा अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास इसे आत्मसात कराने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इंडस्ट्रियल होम बनाए। दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक व मजबूत साझेदारी कर सकते हैं।
जापान भरोसेमंद साझेदार
उन्होंने जापान भरोसेमंद साझेदार है। क्वालिटी उसकी ताकत है। जापान व उत्तर प्रदेश मिलकर भविष्य के लिए उद्योगों का विकास कर सकते हैं। इसमें जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन अहम भूमिका निभा सकता है।
बी टू बी व बी टू जी निवेश के लिए संभावनाएं का फायदा उठा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जापान से तकनीकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल में सहयोग चाहते हैं। जेट्रो, इंवेस्ट यूपी व सीआईआई के बीच त्रिपक्षीय समझौता को सुढृढ़ करेगा।
जापानी कंपनियों को भारत से जोड़ने में जेट्रो ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया है। उन्होंने जेट्रो को उत्तर प्रदेश के इकोनामिक ट्रांसफार्मेशन में स्ट्रेटिजिक पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया।
वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। आज उत्तर प्रदेश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज है।
-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के पास देश के कुल एक्सप्रेस-वे का 60% हिस्सा है। यहां 17 एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, देश की पहली रैपिड रेल व इनलैंड वॉटर-वे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज प्रदान कर रहे हैं।
-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक Dedicated Industrial Land Bank उपलब्ध है। विभिन्न एक्सप्रेस-वे के किनारे Strategic रूप से स्थित 27 Industrial Manufacturing and Logistics Cluster विकसित हो रहे हैं।
-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जापान के पास Precision, Quality, Technology, Research Capability, Manufacturing Excellence और Kaizen Philosophy है, तो उत्तर प्रदेश के पास Scale, Skill, Market, Infrastructure, Policy, Law & Order और Ambition है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रदेश के Manufacturing Ecosystem, MSME Ecosystem, Skilling, R&D और Logistics Capability को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट Japan City भी डेवलप कर रहे हैं।
-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जापानी उद्योग की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है Quality और Long-Term Commitment की सोच। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक Strong और Long-Term Japanese Industrial Ecosystem विकसित कर जापान को प्रदेश के एक प्रमुख औद्योगिक साझेदार के रूप में स्थापित करना है। हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां यहां Factories लगाने के साथ-साथ Technology, R&D, Skill Centres और Global Supply Chains का भी निर्माण करें।