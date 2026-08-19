'यूपी को अपना दूसरा इंडस्ट्रियल होम बनाएं', योगी आदित्यनाथ ने जापानी उद्योगों को दिया आमंत्रण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जापान को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए न्यौता दिया।

यीडा के सेक्टर दस में एस्कार्ट कुबोटा की फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक विकास का लंबा अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास इसे आत्मसात कराने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।

हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इंडस्ट्रियल होम बनाए। दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक व मजबूत साझेदारी कर सकते हैं। जापान भरोसेमंद साझेदार उन्होंने जापान भरोसेमंद साझेदार है। क्वालिटी उसकी ताकत है। जापान व उत्तर प्रदेश मिलकर भविष्य के लिए उद्योगों का विकास कर सकते हैं। इसमें जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन अहम भूमिका निभा सकता है। बी टू बी व बी टू जी निवेश के लिए संभावनाएं का फायदा उठा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जापान से तकनीकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल में सहयोग चाहते हैं। जेट्रो, इंवेस्ट यूपी व सीआईआई के बीच त्रिपक्षीय समझौता को सुढृढ़ करेगा।