YEIDA ने बढ़ाया मुआवजा तो ग्रेटर नोएडा में बढ़ी बेचैनी, किसानों ने बढ़ाई दरों की मांग

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने मुआवजा दरों में वृद्धि कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए चुनौती बढ़ा दी है। पिछले साल यीडा में मुआवजा दर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर होने के बाद से ही ग्रेटर नोएडा के किसानों में मुआवजा दरों को लेकर असंतोष बढ़ गया था।

यीडा से अधिक मुआवजा मिलने तक किसानों ने जमीन देने से किसानों ने इन्कार कर दिया था, यीडा में मुआवजा दरों में एक बार फिर वृद्धि होने से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने विकास परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदना और मुश्किल हो चुका है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक जल्द होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से मुआवजा दर वृद्धि का प्रस्ताव शामिल होने की उम्मीद है। यीडा में मुआवजा बढ़कर ₹4558 हुआ शासन ने 2025 में नोएडा एयरपोर्ट की अधिगृहीत जमीन के बराबर यीडा क्षेत्र का मुआवजा तय करते हुए इसे 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया था। इसके बाद ही यीडा क्षेत्र में मुआवजा दरें बढ़ाने की मांग जब तब उठती आ रही थी।

प्राधिकरण ने सोमवार को छह प्रतिशत वृद्धि के साथ मुआवजा दर को 4558 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया है। यीडा अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा दर वृद्धि से उसे विकास परियोजनाओं के लिए जमीन लेने में आसानी होगी। यीडा में जिस तरह से औद्योगिक निवेश के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं, उसके सापेक्ष लैंड बैंक की जरूरत बढ़ गई है। मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टर में जमीन लगातार क्रय हो रही हैं। कई सेक्टर में जमीन पूरी तरह क्रय होने के बाद आवंटित हो चुकी है, लेकिन दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। ग्रेटर नोएडा में जमीन की मुआवजा दर 4125 रुपये प्रति वर्गमीटर है। यीडा में मुआवजा दर ग्रेटर नोएडा की तुलना में 433 रुपये प्रति वर्गमीटर अधिक हो चुकी हैं। यीडा की तुलना में ग्रेटर नोएडा शहर काफी विकसित हो चुका है। जमीन की बाजार दरें आवंटन दरों के सापेक्ष काफी अधिक है। इसलिए किसान मौजूदा मुआवजा दरों पर जमीन देने को तैयार नहीं है। यीडा में दर वृद्धि के बाद ग्रेटर नोएडा के किसानों की उम्मीदें मुआवजा दर वृद्धि को लेकर और बढ़ गई हैं।

किसान यीडा से अधिक मुआवजा की उम्मीद प्राधिकरण से लगाए हैं, प्राधिकरण के अधिकारी भी इसे लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की तिथि भी तय नहीं हो पा रही है। दर वृद्धि के कारण यीडा में आवंटन दरों में बढ़ना तय है।